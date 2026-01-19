我的頻道

紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典致敬余隆和史帶國際基金會

紐約訊
紐約愛樂中國新年音樂會致敬余隆和史帶國際基金會，攜凱薩琳·金、廖昌永與哈斯巴根呈獻盛宴。
紐約愛樂樂團將於2月25日（星期三）在林肯中心大衛·葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇場（Wu Tsai Theater）舉辦中國新年音樂會暨慶典，喜迎農曆馬年。本次盛會以文化傳承、新的開始，以及音樂跨越國界的力量為主題，向指揮家余隆以及史帶國際基金會致敬。指揮家余隆執棒，特邀女高音凱薩琳·金、男中音廖昌永以及馬頭琴演奏家兼呼麥歌者哈斯巴根，聯手紐約愛樂樂團共同為大紐約樂迷呈獻新春音樂盛宴。

余隆是中國愛樂樂團藝術總監、上海交響樂團音樂總監、紐約愛樂樂團的長期摯友；史帶國際基金會自2014年起作為首席贊助方支持紐約愛樂的年度農曆新年慈善晚宴，並自同年項目創立以來持續支持紐約愛樂樂團–上海樂隊學院的合作。

余隆亦是2012年紐約愛樂首度舉辦中國新年音樂會暨慶典時的指揮，在今年的慶典中，除作為當晚的致敬嘉賓之一外，他也將再度親自執棒本場演出。音樂會以兩首管弦樂作品開場：李煥之的《春節序曲》，以及美國首演的梁皓一《中國廚房》選段。隨後，兩位備受讚譽的聲樂藝術家與樂團攜手，呈現東西方融合的精選曲目：中國傑出的男中音歌唱家廖昌永將演唱陸在易譜曲的《水調歌頭．明月幾時有》以及羅西尼歌劇《塞維利亞的理髮師》中的詠嘆調；韓國女高音凱薩琳·金（紐約愛樂首秀）將演唱《新阿里郎》（由 Phil Young 改編配器的朝鮮傳統民歌）以及《塞維利亞的理髮師》的另一段詠嘆調；廖昌永與凱薩琳·金還將攜手演繹雷哈爾的歌劇《風流寡婦》中的二重唱。音樂會壓軸，由蒙古族馬頭琴演奏家兼呼麥歌者哈斯巴根（紐約愛樂首秀）帶來《馬頭琴與樂隊狂想曲》（編配：鄒野）的演出。

慶典活動包括下午5：30在Leon and Norma Hess 長廊舉行的酒會、7點開始的音樂會和音樂會後的籌款晚宴。音樂家也將於演出後前往Hess長廊出席晚宴。慶典晚宴著裝要求為傳統服飾或正式禮服。本屆盛典由史帶國際基金會（Starr International Foundation）首席贊助。盛典共同主席包括陳妤（Angela Chen）、Misook Doolittle、Kay 和 Jackson Tai、唐騮千和徐心眉、Ling Tian和Diana Wang。

紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典將於2月25日（星期三）晚7點，在林肯中心大衛·葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇場（Wu Tsai Theater）舉行。音樂會演出門票可通過官網nyphil.org網路購票，或致電(212) 875-5656電話購票，時間為星期一至五上午10點至下午6點；星期六下午1點至6點；星期日中午12點至下午5點。林肯中心大衛·葛芬音樂廳歡迎中心購票時間：星期一至六上午10點開門，星期日中午12點開門；有演出日，售票處在演出開始後半小時關閉，無演出則在傍晚6點關閉。

欲了解完整慶典之夜活動詳情，請訪問網頁nyphil.org/lny-gala，致電(646)870-4054或寄送郵件至[email protected]聯繫特殊活動部門。

春節 交響樂

