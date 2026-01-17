美國首批Stellest™星趣控鏡片驗配上巿 杜濤醫生眼科診所代理銷售

最新離焦框架眼鏡， 逆轉近視大好消息！美國的孩子們終於有了一種安全、舒適、非侵入式的近視控制選擇

矯正兒童近視權威杜濤眼科中心表示，美國食品藥物管理局（FDA）正式批准了美國第一款專為兒童近視控制設計的離焦框架眼鏡——依視路（Essilor）Stellest™ 星趣控®鏡片。這標誌著近視防控進入了全新的時代。

在過去的二十年裡，為了幫助孩子減緩近視加深，我們主要依靠夜間佩戴的OK鏡（角膜塑形鏡）、阿托品低濃度眼藥水，以及日間離焦隱形眼鏡（如MiSight、NaturalVue等）。然而，仍有相當一部分孩子因為年齡太小、眼睛乾澀、過敏或無法適應鏡片，而不能配戴任何形式的隱形眼鏡；也有些孩子對眼藥水特別敏感，甚至無法長期使用。這些孩子往往集中在4至8歲之間，正處於近視發展最迅速的階段。

Stellest™星趣控®鏡片不僅能清晰矯正孩子的視力，讓他們在課堂上看黑板更清楚、閱讀更輕鬆，更能有效減緩近視加深的速度。根據臨床研究，當每天配戴時間達12小時以上時，星趣控鏡片能平均延緩近視加深達71%，大幅降低未來變成高度近視的風險。

鏡片採用依視路創新研發的H.A.L.T.（Highly Aspherical Lenslet Target）專利技術，在鏡片上隱形分佈著11圈星環、共1021個微透鏡。這些微透鏡能讓部分光線在視網膜前方形成“非聚焦光束帶”，產生一個信號區域，向眼球發出「停止過度增長」的光學訊號，從而達到減緩眼軸拉長、延緩近視進展的目的。

除了強大的技術優勢，Stellest™鏡片在安全性與舒適性上也表現出色。鏡片使用超輕量聚碳酸酯材質製成，堅固耐用，即使是活潑好動的孩子也不易摔壞。鏡片同時具備防紫外線塗層，有效阻擋UVA與UVB光線，保護孩子的眼睛免受陽光傷害。多數孩子在幾天內即可快速適應這款鏡片，清晰自然的視野幾乎與普通眼鏡無異。

更貼心的是，依視路為保障視力控制效果，推出了免費更換鏡片計畫：如果孩子在配戴後9個月內近視仍加深超過50度（0.5D），可免費更換一次鏡片，讓家長使用更安心。

診所提供全方位的近視防控服務，為每位孩子量身定制個性化方案，包括：

• 眼軸長度測量（蔡司 Zeiss IOL Master 700），精準監測近視變化；

• OK鏡 / CRT角膜塑形鏡驗配，夜間配戴、日間裸眼清晰；

• MiSight / NaturalVue 離焦日拋隱形眼鏡驗配；

• 阿托品眼藥水療程，適用於不同年齡與近視進展程度的孩子。

杜濤眼科醫學博士是紐約僅有的幾名獲有Paragon公司執照的眼科醫師，他畢業於馬里蘭州 的約翰斯．霍普金斯大學，在紐約瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院都曾擔任主治醫師。他深知每個孩子的視力發展節奏不同，因此在每次檢查中，都會根據眼軸數據、視力變化與家庭需求，制定最適合的防控計畫。從科學驗光、鏡片驗配、視覺訓練到持續追蹤，專業團隊們將全程陪伴，幫助孩子守護清晰視界、擁抱光明未來。

該眼科中心服務範圍包括成人/長者與兒童的各種眼疾問題、配戴RT鏡片、矯正兒童近視和配製隱形眼鏡等服務。該診所有嶄新科技的診療設備以及多間診療室，法拉盛 診所地址：38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），看診時間：週一、週二、週三、週五、週六，請洽詢：718-661-3738；接受多種保險 ，自費者優惠。