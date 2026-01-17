我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

美國首批Stellest™星趣控鏡片驗配上巿 杜濤醫生眼科診所代理銷售

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新離焦框架眼鏡， 逆轉近視大好消息！美國的孩子們終於有了一種安全、舒適、非侵入式的近視控制選擇
最新離焦框架眼鏡， 逆轉近視大好消息！美國的孩子們終於有了一種安全、舒適、非侵入式的近視控制選擇

矯正兒童近視權威杜濤眼科中心表示，美國食品藥物管理局（FDA）正式批准了美國第一款專為兒童近視控制設計的離焦框架眼鏡——依視路（Essilor）Stellest™ 星趣控®鏡片。這標誌著近視防控進入了全新的時代。

在過去的二十年裡，為了幫助孩子減緩近視加深，我們主要依靠夜間佩戴的OK鏡（角膜塑形鏡）、阿托品低濃度眼藥水，以及日間離焦隱形眼鏡（如MiSight、NaturalVue等）。然而，仍有相當一部分孩子因為年齡太小、眼睛乾澀、過敏或無法適應鏡片，而不能配戴任何形式的隱形眼鏡；也有些孩子對眼藥水特別敏感，甚至無法長期使用。這些孩子往往集中在4至8歲之間，正處於近視發展最迅速的階段。

Stellest™星趣控®鏡片不僅能清晰矯正孩子的視力，讓他們在課堂上看黑板更清楚、閱讀更輕鬆，更能有效減緩近視加深的速度。根據臨床研究，當每天配戴時間達12小時以上時，星趣控鏡片能平均延緩近視加深達71%，大幅降低未來變成高度近視的風險。

鏡片採用依視路創新研發的H.A.L.T.（Highly Aspherical Lenslet Target）專利技術，在鏡片上隱形分佈著11圈星環、共1021個微透鏡。這些微透鏡能讓部分光線在視網膜前方形成“非聚焦光束帶”，產生一個信號區域，向眼球發出「停止過度增長」的光學訊號，從而達到減緩眼軸拉長、延緩近視進展的目的。

除了強大的技術優勢，Stellest™鏡片在安全性與舒適性上也表現出色。鏡片使用超輕量聚碳酸酯材質製成，堅固耐用，即使是活潑好動的孩子也不易摔壞。鏡片同時具備防紫外線塗層，有效阻擋UVA與UVB光線，保護孩子的眼睛免受陽光傷害。多數孩子在幾天內即可快速適應這款鏡片，清晰自然的視野幾乎與普通眼鏡無異。

更貼心的是，依視路為保障視力控制效果，推出了免費更換鏡片計畫：如果孩子在配戴後9個月內近視仍加深超過50度（0.5D），可免費更換一次鏡片，讓家長使用更安心。

診所提供全方位的近視防控服務，為每位孩子量身定制個性化方案，包括：

• 眼軸長度測量（蔡司 Zeiss IOL Master 700），精準監測近視變化；

• OK鏡 / CRT角膜塑形鏡驗配，夜間配戴、日間裸眼清晰；

• MiSight / NaturalVue 離焦日拋隱形眼鏡驗配；

• 阿托品眼藥水療程，適用於不同年齡與近視進展程度的孩子。

杜濤眼科醫學博士是紐約僅有的幾名獲有Paragon公司執照的眼科醫師，他畢業於馬里蘭州的約翰斯．霍普金斯大學，在紐約瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院都曾擔任主治醫師。他深知每個孩子的視力發展節奏不同，因此在每次檢查中，都會根據眼軸數據、視力變化與家庭需求，制定最適合的防控計畫。從科學驗光、鏡片驗配、視覺訓練到持續追蹤，專業團隊們將全程陪伴，幫助孩子守護清晰視界、擁抱光明未來。

該眼科中心服務範圍包括成人/長者與兒童的各種眼疾問題、配戴RT鏡片、矯正兒童近視和配製隱形眼鏡等服務。該診所有嶄新科技的診療設備以及多間診療室，法拉盛診所地址：38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），看診時間：週一、週二、週三、週五、週六，請洽詢：718-661-3738；接受多種保險，自費者優惠。

法拉盛 保險 馬里蘭州

上一則

紐約市府控Uber、DoorDash操縱介面抑制小費 業者反擊

下一則

456畫廊新展「豔麗與哀情」 3華人女藝術家詮釋「靈、仙、鬼」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

吹到風想流淚…乾眼症還會「淚到痛醒」這2種人要多留意

吹到風想流淚…乾眼症還會「淚到痛醒」這2種人要多留意
英國道路安全新規 擬強制逾70歲駕駛視力和認知檢測

英國道路安全新規 擬強制逾70歲駕駛視力和認知檢測
「成人與兒童眼科」專科院士 紀文禮醫師提供全方位的眼科服務

「成人與兒童眼科」專科院士 紀文禮醫師提供全方位的眼科服務
OK 鏡成兒童近視管理新主流專家提醒：及早控制高度近視風險不可逆

OK 鏡成兒童近視管理新主流專家提醒：及早控制高度近視風險不可逆

熱門新聞

布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議