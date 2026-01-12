我的頻道

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

亞洲太太、小姐2025完滿結幕、2026再顯輝煌

2025亞洲太太亞洲小姐競選佳麗及嘉賓合攝。
2025年度亞洲太太、亞洲小姐、USA超模國際大賽、咪皇爭霸已於月前成功落幕，並於本月5日在大學點漁村海鮮城貴賓廳，舉行亞洲太太慶功宴。

林建中主席、吳寶淳主席以及余安娜博士暨爵士主席親臨道賀，嘉賓共聚一堂，渡過感恩又溫馨的晚上。歷屆亞洲太太得獎人及本屆亞洲太太全球總冠軍及年度主題大獎謝美美小姐，皆蒞臨現場支持是次的慶功宴，場面熱鬧非常。每位來賓帶著充滿感恩與感動的情懐盡興而歸。

康寶萊謝美美（Mee Mee Xie）總裁獲得2025「亞洲太太選美」全球總冠軍、年度主題大獎、慈善和平大使、USA亞裔夫人及公爵夫人競選大賽總冠軍。世紀之選，亞洲太太競選2025全球總冠軍及年度主題大獎得主，謝美美由紐約市立大學Baruch College畢業，亦持有哈佛大學營養學專業證書，是康寶萊營養產品總裁。健康與勵志的自我介紹，世界第一位不一樣的亞洲太太於焉誕生，不一樣的她，創出不一樣自己。大賽當晚頒獎人包括林建中主席兼首席榮譽主席、吳寶淳主席兼首席榮譽主席，林麗夏為亞洲太太大會主席兼美國華人婦女會會長，金虹聲為亞洲小姐大會共同主席兼美國華人婦女會第一副主席，車笑瑤為亞洲小姐大會主席兼美國華人婦女會董事長，梁坤鈿為亞洲小姐競選全球總冠軍2013兼大會榮譽主席、美國華人婦女會第一副主席，Lucille為亞洲小姐大會首席形象總監兼美國華人婦女會第一副主席，汪海倫為2024亞洲太太競選全球總冠軍及年度主題大獎兼美國華人婦女會第一副主席，平惠子為亞洲太太競選2019年度全球總冠軍，韓雅欣為亞洲小姐競選全球總冠軍 2021兼美國華人婦女會第一副主席。大會盛況空前，無與倫比，萬眾呼歡，是改變生命的力量之泉。

在慶功宴上，康寶萊謝美美衷心感謝毛義德主席以及所有評委、前輩們的專業肯定與一路扶持，也感謝化妝師團隊與各大贊助商的鼎力支持，讓這一切如此完美呈現。

2026亞洲小姐、亞洲太太競選及USA超模國際大賽，現已開始接受報名，請上網:  www.hkatvusa.com，歡迎有志者接受挑戰 。  

《超然自我 美麗人生》2026亞洲小姐大會主題

