我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

必達．白安律師事務所律師鄺艷蓮7日在布碌崙松柏之家主講長者法律講座

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
必達．白安律師事務所鄺艷蓮律師(左)7日將在布碌崙松柏之家主講長者法律講座，律所關係經理羅亦纯屆時亦會協助解答觀眾提問。
必達．白安律師事務所鄺艷蓮律師(左)7日將在布碌崙松柏之家主講長者法律講座，律所關係經理羅亦纯屆時亦會協助解答觀眾提問。

必達．白安律師事務所（Pitta & Baione LLP)的華裔律師合夥人鄺艷蓮律師，謹訂於1月7日周三上午10點半在布碌崙松柏之家賓臣墟（班森賀）社區服務中心（Homecrest Bensonhurst Community Center）主講長者法律講座，內容包括9/11健康與賠償、長者法律與醫療補助（白卡）規劃、社區及長期療養院醫療補助（白卡）的最新資訊、醫療代理人委託書與授權書、降低醫療補助（白卡）、福利限額的策略以及信託與遺產規劃，免費入場，敬請踴躍出席。

曾被「紐約時報」評為頂尖律師的鄺艷蓮，連續八年（2014-2021）榮獲「超級律師新星」稱號。她負責管理必達．白安律所的老年法、醫療補助規劃、信託與遺產規劃、遺囑認證、遺產管理以及特殊需求規劃等法務。此外，鄺艷蓮律師幫助民眾為已故親人申請「9·11」受害者賠償基金(9/11 VCF)，以幫助他們為逝去的親人爭取權益。鄺律師並為正在領取其他政府福利的客戶提供諮詢，避免這些福利受到「9·11」受害者賠償基金申請的影響。

鄺艷蓮律師畢業於紐約市立大學法學院，曾在紐約市一家知名的老年法律事務所工作近十年，為需要社會服務、政府福利和遺產規劃的老年人提供法律援助。在法學院就讀期間，鄺律師也曾在法律援助協會布碌崙老年事務辦公室和 Lenox Hill 社區中心工作。在進入法學院之前，鄺艷蓮律師還曾與華人老年社區密切合作，先在拉瓜迪亞老年中心擔任個案專員，後來在紐約老年人基金會的個案管理項目中擔任老年個案經理。

松柏之家賓臣墟社區服務中心地址： 69-15 15th Ave, Brooklyn, NY 11228。有關詳情，請聯繫必達．白安律師事務所客戶關係經理羅亦純（Yichun Luo），電話: (212)658-1763，傳真: (212)658-1767，電郵: [email protected]，網址: 911benefits.com/chinese，WeChat，微信： YL911VCF，律所地址：  120 Broadway, Floor 28, New York, NY 10271 (紐約市曼哈頓下城百老匯大道120號28樓）。

紐約市 白卡 布碌崙

上一則

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

下一則

專偷ATM、汽車團夥 橫行布碌崙、皇后區
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛選區亞裔破10萬 7成英語不流利

法拉盛選區亞裔破10萬 7成英語不流利
凶殺、槍擊雙創新低 布碌崙2025治安亮眼 檢：社區合作奏效

凶殺、槍擊雙創新低 布碌崙2025治安亮眼 檢：社區合作奏效
累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌

累計近20起 皇后區、布碌崙ATM連環竊案 警懸賞追緝3嫌
華康會聖誕活動 為長者送上祝福

華康會聖誕活動 為長者送上祝福

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班