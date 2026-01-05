必達．白安律師事務所律師鄺艷蓮7日在布碌崙松柏之家主講長者法律講座

必達．白安律師事務所鄺艷蓮律師(左)7日將在布碌崙松柏之家主講長者法律講座，律所關係經理羅亦纯屆時亦會協助解答觀眾提問。

必達．白安律師事務所（Pitta & Baione LLP)的華裔律師合夥人鄺艷蓮律師，謹訂於1月7日周三上午10點半在布碌崙 松柏之家賓臣墟（班森賀）社區服務中心（Homecrest Bensonhurst Community Center）主講長者法律講座，內容包括9/11健康與賠償、長者法律與醫療補助（白卡 ）規劃、社區及長期療養院醫療補助（白卡）的最新資訊、醫療代理人委託書與授權書、降低醫療補助（白卡）、福利限額的策略以及信託與遺產規劃，免費入場，敬請踴躍出席。

曾被「紐約時報」評為頂尖律師的鄺艷蓮，連續八年（2014-2021）榮獲「超級律師新星」稱號。她負責管理必達．白安律所的老年法、醫療補助規劃、信託與遺產規劃、遺囑認證、遺產管理以及特殊需求規劃等法務。此外，鄺艷蓮律師幫助民眾為已故親人申請「9·11」受害者賠償基金(9/11 VCF)，以幫助他們為逝去的親人爭取權益。鄺律師並為正在領取其他政府福利的客戶提供諮詢，避免這些福利受到「9·11」受害者賠償基金申請的影響。

鄺艷蓮律師畢業於紐約市 立大學法學院，曾在紐約市一家知名的老年法律事務所工作近十年，為需要社會服務、政府福利和遺產規劃的老年人提供法律援助。在法學院就讀期間，鄺律師也曾在法律援助協會布碌崙老年事務辦公室和 Lenox Hill 社區中心工作。在進入法學院之前，鄺艷蓮律師還曾與華人老年社區密切合作，先在拉瓜迪亞老年中心擔任個案專員，後來在紐約老年人基金會的個案管理項目中擔任老年個案經理。

松柏之家賓臣墟社區服務中心地址： 69-15 15th Ave, Brooklyn, NY 11228。有關詳情，請聯繫必達．白安律師事務所客戶關係經理羅亦純（Yichun Luo），電話: (212)658-1763，傳真: (212)658-1767，電郵: [email protected]，網址: 911benefits.com/chinese，WeChat，微信： YL911VCF，律所地址： 120 Broadway, Floor 28, New York, NY 10271 (紐約市曼哈頓下城百老匯大道120號28樓）。