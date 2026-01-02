我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

紐約最大二手車行Major World 3000台高品質現車供應價格合理

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Major World張東根經理表示目前多台2026全新Suburban和Sinner價格優惠歡迎諮詢。
Major World張東根經理表示目前多台2026全新Suburban和Sinner價格優惠歡迎諮詢。

位於皇后區法拉盛的Major World車行，憑藉30年行業積累與創新服務模式，以逾3000輛現車庫存、嚴苛的135點檢測體系，以及「零隱性收費」的承諾，成為紐約客購置二手車的首選平臺。目前新到6台2026全新Suburban價格優惠，歡迎諮詢。從剛需代步車到豪華商務座駕，從信用修復到貸款手續一站式，這家老牌車行正以差異化服務顛覆傳統市場格局。

Major World佔地超5萬平方英尺的展廳，3000餘輛整備一新的二手車按功能場景分區陳列：通勤族偏愛的日產Sentra、本田Civic等緊湊型轎車，家庭用戶首選的豐田RAV4、本田CR-V等SUV，以及商用客戶需求的福特Transit貨車等一應俱全。更引人注目的是，車行近期引進多款2024-2025年款准新車，包括4台雪佛蘭Suburban全尺寸SUV及12輛豐田Sienna七座MPV，其中部分車型行駛里程不足5000英里，價格卻比新車低20%-30%。

Major World資深銷售經理張東根指著展廳內數十輛貼有「24小時到店」標籤的車輛介紹「我們每月更新15%庫存，確保客戶能接觸到市場最新車型。」，車行依託全美合作經銷商網絡，可為客戶跨州調配稀缺車款，最快當日完成交割。數據顯示，該車行2023年成交車輛中，32%為豪華品牌，包括賓士GLE、寶馬X5等熱門車型，入門價較新車低40%，吸引大量中小企業主選購。

據張東根經理表示，二手車交易的核心痛點在於車況不透明。Major World為此建立業內領先的「135點檢測認證體系」，每輛車入庫前需經兩輪檢測：首輪由協力廠商機構驗證事故記錄與產權歸屬，次輪由車行資深技師對引擎、變速箱、制動系統等核心部件進行實測，並生成電子版檢測報告。若發現安全氣囊更換、結構件修復等重大維修記錄。為進一步消除顧客疑慮，車行提供90天質保，涵蓋引擎、變速箱等關鍵部件。

針對紐約客群年輕化、新移民佔比高的特點，Major World首創「一站式購車解決方案」：客戶選定車型後，可現場完成試駕、貸款審批、保險辦理及過戶手續。車行與多家品牌金融機構合作，提供彈性有效的貸款購車一條龍服務。「我們拒絕任何隱性收費。」張東根強調。

Major World展廳地址：紐約皇后區北方大道43-40號，營業時間：週一至週六9AM-9PM。撥打華語專線1-888-625-6750，銷售經理張東根將提供一對一選車諮詢。法拉盛購車者可預約接送服務。

貸款 二手車 法拉盛

上一則

紐約2萬名護士醞釀罷工 法拉盛醫院在列面臨壓力測試

下一則

紐約客談╱保險箱失竊疑雲 責任怎麼釐清
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

連環竊案頻傳 皇后區華社組巡邏隊困難重重

連環竊案頻傳 皇后區華社組巡邏隊困難重重
近半紐約客未投曼達尼 皇后區成「路線分歧」縮影

近半紐約客未投曼達尼 皇后區成「路線分歧」縮影
紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班

紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班
紐約法拉盛52歲華婦已尋回 長島79歲失智婦仍下落不明

紐約法拉盛52歲華婦已尋回 長島79歲失智婦仍下落不明

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭