順安堂中藥店45周年感恩回饋 特備300磅深海野生海參迎接春節

紐約訊
順安堂中藥店特價供應300磅深海野生海參和野山花旗參，和僑胞共同迎接春節。
45年老字號順安堂舉辧感恩回饋，特備300磅深海野生海參優惠僑胞。春節年菜中，海參是珍貴的滋補食材，被視為「百補之首」，內含豐富營養，常與紅燒肉、冬菇等搭配製作年菜，寓意新的一年紅紅火火、大展宏圖。於此同時，海參也是年節送禮的最佳滋補聖品。

順安堂負責人介紹，深海野生海參是珍貴滋補品，富含蛋白質、精氨酸，有助補腎、增強免疫力、抗疲勞、延緩衰老，是高蛋白低脂肪食物。春節年菜中的海參是珍貴的滋補食材，寓意吉祥，做法多樣，經典的烹調手法包括用薑蒜爆香後加入海參、冬菇和西蘭花燜煮成「蠔油海參」，或搭配紅燒肉料理成濃郁菜式。烹煮時需先將海參泡發好，再用薑蔥去腥，最後勾芡增添風味，是年節餐桌上提升檔次和寓意的好選擇。

順安堂提供的專業中醫養生諮詢服務，依據不同年齡、體質、季節變化與生活習慣，由經驗豐富的藥師協助抓藥調配，「一人一方」客製化服務，深受好評。不少老顧客表示，從父母輩到下一代一直都吃順安堂的方劑，藥材品質始終如一，價錢公道合理，是社區中最值得信賴的中藥行。順安堂中藥亦為臺灣「順天堂」科學中藥之正式代理商，引進國際級現代化製藥技術與嚴格品質管控的濃縮中藥產品，結合傳統中醫理論與現代科學研發，讓中藥服用更安全、更精準、更便利。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號），喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

