正宗上海本幫菜-上海小吃推出超值套餐僅$9.99 吃貨必看

四套超值套餐美食，道道令人垂涎，盡在-上海小吃。

喜愛上海風味的饕客們有福了！以傳承正宗上海本幫菜聞名的邵師傅，近日在法拉盛 推出了最實惠的四款超值套餐，為在地食客帶來物美價廉的美味選擇。無論是上班族午餐、家庭聚餐，還是朋友小聚，都能在上海小吃輕鬆享用正宗上海風味，而每份套餐僅需$9.99，讓人驚喜連連。

邵師傅表示，這次推出的套餐，是他長期研究上海菜經典口味的精心呈現，每一道都保留了傳統本幫菜的特色，兼顧營養均衡與口感多樣。該項套餐選擇豐富，包括最為推薦的「蔥烤大排飯 + 素雞 + 糖醋黃瓜」和「辣肉 + 蔥油拌麵 + 素雞」，以及「鹹肉菜飯 + 黃豆豬腳湯」或「三黃雞(1/4隻) + 鮮汁雞粥」。每一款套餐均以超值價格供應，讓顧客可以用合理價格品嘗到道地上海味。

除了套餐，邵師傅特別設置了加料區，讓食客自由搭配喜愛的主食和配菜。這項加料選項多元，包括荷包蛋、炸豬排、蔥烤大排、糖醋黃瓜、上海青、素雞、辣肉澆頭、黃豆豬腳湯、四喜烤麩 以及五香牛肉等。無論是內用或外帶，還可輕鬆嘗試到更多口味。

此次推出的套餐，不僅大大滿足了食客對上海本幫菜的熱愛，也體現了邵師傅對傳統菜式的堅持與創新。邵師傅強調，「每一道菜都是我們用心烹飪的作品，希望每位顧客都能感受到家的味道。」他透露，除了菜品味道，餐廳也注重食材新鮮與衛生。他們選用當日新鮮食材，確保每一道餐點都能呈現最佳口感。

值得一提的是，上海小吃已喬遷至紐約美食城內，餐廳環境更加寬敞明亮，交通便利，為法拉盛的美食愛好者提供了更舒適的用餐體驗。無論是想要快速享用午餐，還是與家人朋友共享晚餐，都能在這裡找到適合的選擇。

美食評論指出，法拉盛的上海菜市場競爭激烈，但邵師傅的本幫菜以傳統口味與實惠價格脫穎而出，不僅吸引了老顧客回流，也吸引了許多初次品嘗的食客慕名而來。尤其是蔥烤大排、素雞與糖醋黃瓜的組合，更是該店套餐中的人氣之選，每一口都能感受到上海經典風味的魅力。

隨著冬日到來，熱騰騰的本幫菜套餐不僅滿足了味蕾，更溫暖了人心。法拉盛的美食愛好者們，無論是懷念家鄉味，還是想嘗試道地上海菜，都可到上海小吃一探究竟。$9.99就能品嘗到的超值套餐，再搭配加料區的自由組合，將傳統上海本幫菜的魅力完美發揮，帶給每位食客既滿足又實惠的用餐體驗。上海小吃地址：133-35 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354，鋪位#21，訂餐熱線: 929-200-7023。