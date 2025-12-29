我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

正宗上海本幫菜-上海小吃推出超值套餐僅$9.99 吃貨必看

紐約訊
四套超值套餐美食，道道令人垂涎，盡在-上海小吃。
四套超值套餐美食，道道令人垂涎，盡在-上海小吃。

喜愛上海風味的饕客們有福了！以傳承正宗上海本幫菜聞名的邵師傅，近日在法拉盛推出了最實惠的四款超值套餐，為在地食客帶來物美價廉的美味選擇。無論是上班族午餐、家庭聚餐，還是朋友小聚，都能在上海小吃輕鬆享用正宗上海風味，而每份套餐僅需$9.99，讓人驚喜連連。

邵師傅表示，這次推出的套餐，是他長期研究上海菜經典口味的精心呈現，每一道都保留了傳統本幫菜的特色，兼顧營養均衡與口感多樣。該項套餐選擇豐富，包括最為推薦的「蔥烤大排飯 + 素雞 + 糖醋黃瓜」和「辣肉 + 蔥油拌麵 + 素雞」，以及「鹹肉菜飯 + 黃豆豬腳湯」或「三黃雞(1/4隻) + 鮮汁雞粥」。每一款套餐均以超值價格供應，讓顧客可以用合理價格品嘗到道地上海味。

除了套餐，邵師傅特別設置了加料區，讓食客自由搭配喜愛的主食和配菜。這項加料選項多元，包括荷包蛋、炸豬排、蔥烤大排、糖醋黃瓜、上海青、素雞、辣肉澆頭、黃豆豬腳湯、四喜烤麩以及五香牛肉等。無論是內用或外帶，還可輕鬆嘗試到更多口味。

此次推出的套餐，不僅大大滿足了食客對上海本幫菜的熱愛，也體現了邵師傅對傳統菜式的堅持與創新。邵師傅強調，「每一道菜都是我們用心烹飪的作品，希望每位顧客都能感受到家的味道。」他透露，除了菜品味道，餐廳也注重食材新鮮與衛生。他們選用當日新鮮食材，確保每一道餐點都能呈現最佳口感。

值得一提的是，上海小吃已喬遷至紐約美食城內，餐廳環境更加寬敞明亮，交通便利，為法拉盛的美食愛好者提供了更舒適的用餐體驗。無論是想要快速享用午餐，還是與家人朋友共享晚餐，都能在這裡找到適合的選擇。

美食評論指出，法拉盛的上海菜市場競爭激烈，但邵師傅的本幫菜以傳統口味與實惠價格脫穎而出，不僅吸引了老顧客回流，也吸引了許多初次品嘗的食客慕名而來。尤其是蔥烤大排、素雞與糖醋黃瓜的組合，更是該店套餐中的人氣之選，每一口都能感受到上海經典風味的魅力。

隨著冬日到來，熱騰騰的本幫菜套餐不僅滿足了味蕾，更溫暖了人心。法拉盛的美食愛好者們，無論是懷念家鄉味，還是想嘗試道地上海菜，都可到上海小吃一探究竟。$9.99就能品嘗到的超值套餐，再搭配加料區的自由組合，將傳統上海本幫菜的魅力完美發揮，帶給每位食客既滿足又實惠的用餐體驗。上海小吃地址：133-35 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354，鋪位#21，訂餐熱線: 929-200-7023。

法拉盛 烤麩

上一則

紐約州1周新增7萬「流感病例」專家：高峰還沒到

下一則

紐約民主牆法拉盛移民互助分享會 律師詳解遇ICE自保權利
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛教堂聖誕節禮拜 旅客居民齊聚

法拉盛教堂聖誕節禮拜 旅客居民齊聚
皇后區世博地標斥資5000萬重生

皇后區世博地標斥資5000萬重生
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
僑界名人楊淑卿辭世 12月27日法拉盛告別式

僑界名人楊淑卿辭世 12月27日法拉盛告別式

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控