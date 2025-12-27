我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

紐約最大二手車行Major World 3000台高品質現車供應價格合理

紐約訊
張東根經理表示目前多台2026全新Suburban和Sinner價格優惠歡迎諮詢。
張東根經理表示目前多台2026全新Suburban和Sinner價格優惠歡迎諮詢。

位於皇后區法拉盛的Major World車行，憑藉30年行業積累與創新服務模式，以逾3000輛現車庫存、嚴苛的135點檢測體系，以及「零隱性收費」的承諾，成為紐約客購置二手車的首選平臺。目前新到6台2026全新Suburban價格優惠，歡迎諮詢。從剛需代步車到豪華商務座駕，從信用修復到貸款手續一站式，這家老牌車行正以差異化服務顛覆傳統市場格局。

Major World佔地超5萬平方英尺的展廳，3000餘輛整備一新的二手車按功能場景分區陳列：通勤族偏愛的日產Sentra、本田Civic等緊湊型轎車，家庭用戶首選的豐田RAV4、本田CR-V等SUV，以及商用客戶需求的福特Transit貨車等一應俱全。更引人注目的是，車行近期引進多款2024-2025年款准新車，包括4台雪佛蘭Suburban全尺寸SUV及12輛豐田Sienna七座MPV，其中部分車型行駛里程不足5000英里，價格卻比新車低20%-30%。

Major World資深銷售經理張東根指著展廳內數十輛貼有「24小時到店」標籤的車輛介紹「我們每月更新15%庫存，確保客戶能接觸到市場最新車型。」，車行依託全美合作經銷商網絡，可為客戶跨州調配稀缺車款，最快當日完成交割。數據顯示，該車行2023年成交車輛中，32%為豪華品牌，包括賓士GLE、寶馬X5等熱門車型，入門價較新車低40%，吸引大量中小企業主選購。

據張東根經理表示，二手車交易的核心痛點在於車況不透明。Major World為此建立業內領先的「135點檢測認證體系」，每輛車入庫前需經兩輪檢測：首輪由協力廠商機構驗證事故記錄與產權歸屬，次輪由車行資深技師對引擎、變速箱、制動系統等核心部件進行實測，並生成電子版檢測報告。若發現安全氣囊更換、結構件修復等重大維修記錄。為進一步消除顧客疑慮，車行提供90天質保，涵蓋引擎、變速箱等關鍵部件。

針對紐約客群年輕化、新移民佔比高的特點，Major World首創「一站式購車解決方案」：客戶選定車型後，可現場完成試駕、貸款審批、保險辦理及過戶手續。車行與多家品牌金融機構合作，提供彈性有效的貸款購車一條龍服務。「我們拒絕任何隱性收費。」張東根強調。

Major World展廳地址：紐約皇后區北方大道43-40號，營業時間：週一至週六9AM-9PM。撥打華語專線1-888-625-6750，銷售經理張東根將提供一對一選車諮詢。法拉盛購車者可預約接送服務。

貸款 二手車 法拉盛

上一則

紐約白石鎮3級火災 華人住戶暫難居住 律師籲速聯繫保險

下一則

普林斯頓青年文化大使協會 表揚志工
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛假日街頭熱鬧 奶茶店、火鍋店現排隊人龍

紐約法拉盛假日街頭熱鬧 奶茶店、火鍋店現排隊人龍
世紀集團1600萬買下法拉盛2地 再擴皇后區版圖

世紀集團1600萬買下法拉盛2地 再擴皇后區版圖
紐約客談/狂歡之下⋯當世界盃走進紐約

紐約客談/狂歡之下⋯當世界盃走進紐約
六福珠寶聖誕節限定 鑽石首飾低至8折優惠

六福珠寶聖誕節限定 鑽石首飾低至8折優惠

熱門新聞

雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則