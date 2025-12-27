中華航空宣布增班紐約至台北航線 強化北美航網布局

中華航空自2026年8月5日起，將紐約(JFK)─台北(TPE)新增每週四的航班成為每星期五班機，顯著提高航班密度，提供旅客更完善且具彈性的航班選擇。

中華航 空公司(China Airlines)今日正式宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK )─台北(TPE)航線新增每週四的航班，以因應跨太平洋市場持續成長的旅運需求，並提供旅客更完善且具彈性的航班選擇。

這次增班後，華航紐約出發航線將由現行每週四班(週日、週一、週三、週五)增加為每週五班(新增週四)，顯著提高航班密度，進一步強化北美至亞洲市場之航網連結，並提升旅客行程規劃的便利性。華航亦計劃於明年進駐紐約甘迺迪機場全新打造的第一航廈(New Terminal One, NTO)，結合創新科技帶給旅客嶄新的體驗。

新增航班資訊(將自2026年8月5日起生效):

CI011:紐約(JFK)→ 台北(TPE)，每週四

CI012:台北(TPE)→ 紐約(JFK)，每週三

中華航空表示，紐約向來是全球商務、旅遊及僑界的重要樞紐，增加航班將進一步鞏固台灣與美國東岸之交通連結，並回應跨太平洋市場持續升溫的旅運需求。

華航長期深耕北美市場，不斷強化北美布局及提供旅客更多元飛航選擇，目前北美航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山 、西雅圖、鳳凰城，以及加拿大溫哥華等主要城市，提供穩健服務，形成橫跨太平洋的完整航網。其中，全新台北—鳳凰城航線已於2025年12月開航，並結合華航與西南航空(Southwest Airlines)的轉機合作，旅客可於美西主要機場便捷銜接美國內陸多個城市，進一步提升旅運彈性與目的地覆蓋。

華航指出，未來將持續依市場需求調整航班配置、優化航線布局，並透過提升服務品質與運能安排，為旅客提供更優質的跨洲飛行體驗。華航也推出全新會籍積分制度，讓每一趟飛行都成為會籍晉升、續卡的助力；會員可彈性使用哩程，不僅可兌換酬賓機票、座艙升等，還能在日常生活中兌換商品服務，更可依需求補足哩程或恢復失效哩程，讓每一哩都能靈活運用，發揮最大價值。

中華航空誠摯邀請旅客透過中華航空官方網站: https://www.china-airlines.com/us/en、華航APP或各大旅行社查詢最新航班時刻、票價資訊與相關服務內容。