近期活動
12月22日（週一）:
●銀髮社交時光：填字遊戲
Senior Social: Crosswords
12/22, 10am - 11am
Location: Virtual
https://www.queenslibrary.org/
12月23日（週二）:
●電腦入門課程
Intro to Computers Class
12/23, 10:30am - 11:30pm
Location: 158-21 Jewel Ave.
https://www.queenslibrary.org/
12月24日（週三）
●勇敢起舞：芭蕾舞活動設計
BE BOLD: Ballet Programming
12/24, 3:30pm - 5pm
Location: 3225 Reservoir Oval E.
https://www.nycgovparks.org/
12月25日（週四）
●時代廣場大型燭臺點燈儀式
Times Square Great Menorah Lighting
12/25, 6pm – 7pm
Location: Father Duffy Square
https://www.nycgovparks.org/
12月26日（週五）
●小小萌芽：跳躍與玩樂
Little Sprouts: Jump and Play
12/26, 11am - 12pm
Location: A.R.R.O.W. Field House
https://www.nycgovparks.org/
12月27日（週六）
●麥高瑞克賞鳥俱樂部
McGolrick Bird Club
12/27, 9am - 11am
Location: Msgr. McGolrick Park
https://www.nycgovparks.org/
12月28日（週日）:
●冬季樹種辨認活動
Winter Tree ID
12/28, 1pm - 2:30pm
Location: Inwood Hill Park
https://www.nycgovparks.org/
