近期活動

紐約訊
聽新聞
0:00 /0:00

12月22日（週一）:

●銀髮社交時光：填字遊戲

Senior Social: Crosswords

12/22, 10am - 11am

Location: Virtual

https://www.queenslibrary.org/

12月23日（週二）:

●電腦入門課程

Intro to Computers Class

12/23, 10:30am - 11:30pm

Location: 158-21 Jewel Ave.

https://www.queenslibrary.org/

12月24日（週三）

●勇敢起舞：芭蕾舞活動設計

BE BOLD: Ballet Programming

12/24, 3:30pm - 5pm

Location: 3225 Reservoir Oval E.

https://www.nycgovparks.org/

12月25日（週四）

●時代廣場大型燭臺點燈儀式

Times Square Great Menorah Lighting

12/25, 6pm – 7pm

Location: Father Duffy Square

https://www.nycgovparks.org/

12月26日（週五）

●小小萌芽：跳躍與玩樂

Little Sprouts: Jump and Play

12/26, 11am - 12pm

Location: A.R.R.O.W. Field House

https://www.nycgovparks.org/

12月27日（週六）

●麥高瑞克賞鳥俱樂部

McGolrick Bird Club

12/27, 9am - 11am

Location: Msgr. McGolrick Park

https://www.nycgovparks.org/

12月28日（週日）:

●冬季樹種辨認活動

Winter Tree ID

12/28, 1pm - 2:30pm

Location: Inwood Hill Park

https://www.nycgovparks.org/

