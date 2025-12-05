華埠共同發展機構日前召開記者會籲請小商家參加8日防洪應急教育講座

下城防洪應急教育講座記者會由陳作舟(右)、陳凱蒂（中）與法圖（左）主持。他們籲請小商家參加8日講座並領取防洪應急工具包。

華埠 共同發展機構暨華埠商業改進區日前召開記者會，籲請小商家參加8日周一晚上6-8：30時在紐約法學院舉辦的防洪應急教育講座，屆時紐約市 小商家服務局（SBS）暨紐約市環保局（DEP）會在現場免費分發給每戶小商家一個防洪應急工具包，內有污水泵、防洪屏障和水感應警報器。每戶限領一包，共有250個，送完為止。

上述講座由紐約市小商家服務局暨紐約市環保局主辦，協辦單位則有華埠共同發展機構暨華埠商業改進區、紐約法學院、下城聯盟和下東城商改區 。華埠共同發展機構暨華埠商業改進區行政總監陳作舟、紐約市小商家服務局副局長陳凱蒂（Kitty Chan）以及環保局曼哈頓區主管法圖（Marty Fatooh）聯合宣布舉辦以上講座。陳作舟指出，由於地球暖化，紐約市頻發洪災，危及一樓及地下室的商家之安全。有鑑於此，紐約市府小商家服務局暨紐約市環保局為市民主辦防洪應急教育講座，並發送防洪工具包，以提高小商家的防洪意識。

有意領取工具包，必須先參加講座。有意參加講座，請務必上網註冊: on.nyc.gov/bizfloodprep12825。在講座進場時，請出示政府頒發的有效證件。紐約法學院地址： New York Law School, 185 West Broadway, New York, NY 10013。華埠共同發展機構暨華埠商業改進區電郵: [email protected]、URL: www.ChinatownPartnership.org或ChinatownNYC、IG: @ExploreChinatown、Twitter: @ChinatownNYC、facebook： CPLDC，華埠共同發展機構地址: 217 Park Row, 2nd Fl., #9, New York, NY 10038，電話: 212-346-9288。