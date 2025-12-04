我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

艾姆赫斯特 嘉和牙科 一次看診 客製牙冠當日完成

紐約訊
嘉和牙科中心，受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠，提供天天門診服務。
嘉和牙科中心，受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠，提供天天門診服務。

擁有多年植牙隱形矯正專業經驗的陳賜董牙醫博士，其純熟技術的經驗提供耐心細心的醫療服務，多年來廣受社區牙患者的信任和支持。陳醫生帶領的專業醫團隊，為更進一步擴大服務僑胞，引進最新儀器，推出一次看診，當日完成客製牙冠，亦即，該診所提供同一天於診所內完成牙冠製作。病人進來時，醫生診療後，依個人的牙床和牙齒的不同，個別客製需要的牙冠，經過幾個小時後就能在一次就診，帶著永久牙冠離開，節省病患治療時間，亦更方便生活作息。

由陳賜董牙醫博士(Harold Chen，DDS)主理的嘉和牙科中心GP Dental，於艾姆赫斯特設有二診所，該二診所皆備有最先進的醫療設備和聘請美國牙醫協會（ADA）認可的七位牙科專科醫生，為病者提供全面的牙科服務，並免費提供3D立體X光檢查。陳醫生有鑑現在人忙碌的生活節奏及等待牙冠帶來的飲食不便，特引進最新的當日完成客製牙冠的儀器，醫生視患者的需要，指利用數位化科技 在同一天完成假牙製作、試戴和裝戴的療程，大幅縮短製作時間，讓患者能快速擁有假牙，免去多次回診等待的麻煩。

「當日假牙冠」的新技術是經過醫生的口腔評估狀況，確認是否適合進行一日療程。整個醫療過程：一次看診，就能完成Same-Day Crown（同日牙冠）在該診所，患者不需要再為了牙冠跑兩次診。透過最新的數位牙科技術，可以在同一天完成掃描、製作與安裝牙冠，節省寶貴的時間。

1. 數位口掃描

使用高精度的口內數位掃描，不需傳統印模，快速又舒適。

2. 即時設計牙冠

牙醫師根據掃描資料，在診所內直接設計最適合您牙齒形狀與咬合的牙冠。

3. 診內製作

利用專業陶瓷研磨設備，牙冠可在院內即時製作完成，不必等待外送牙技所。且因為病人在診所，可當場比對假牙和真牙方顏色，技師好對假牙調整色澤，使其更接近病患真牙。

4. 試戴與黏著

確認密合度與咬合後，立即固定牙冠，當天即可恢復正常進食與生活。

此最新醫技的優勢是大幅縮短製作時間，並能當場對牙冠的合宜舒適度及牙色有最好的安排，並讓患者當天就能完成並戴上假牙、不需等待臨時牙冠、不需安排第二次回診、舒適快速、外觀自然、強度佳。當然，複雜的牙病案例，可能需要更長的治療時間。

而專精「植牙」的陳醫生，針對植牙特別解釋：牙齒有缺損，人工植牙是一項很好的解決方案，不僅讓缺少單顆牙齒的人可以得到比固定式假牙更美觀、更耐用的牙齒，也能讓全口缺齒的人，擁有全口植牙重建的機會。此外，許多僑胞關心的「隱形矯正」，最適合十三歲以上牙齒及口腔完全發育健全而牙齒需矯正者，如：個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合（地包天、凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙、凸面型）。療期間戴時透明美觀而且不易被人察覺發現，讓您的牙齒看上去更自然，笑容更自信。

「嘉和牙科中心」提供全面的牙科服務，專治：全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、兒童專科。其它服務包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、杜牙根、根管治療、最新隱形矯正器、蛀牙診治等，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。提供天天門診服務，敬請預約。

艾姆赫斯新診所：82-02 Grand Ave, Elmhurst, NY 11373 電話: 718-808-1095；總診所地址：8616 Whitney Ave. Elmhurst, NY 11373 電話：718-651-6581 （天天營業）

嘉和牙科中心，受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠，提供天天門診服務。
嘉和牙科中心，受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠，提供天天門診服務。

保險

上一則

移民政策重傷、甚至被當間諜 紐約市大2台裔校長憂心

下一則

網紅時代餐飲業的新挑戰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約綜合牙科 全方位牙科醫療服務

紐約綜合牙科 全方位牙科醫療服務
法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠

法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠
法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠

法拉盛整齊牙科感恩聖誕大特惠
汞有害健康 多國同意2034年前禁用於補牙

汞有害健康 多國同意2034年前禁用於補牙

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人