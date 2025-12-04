艾姆赫斯特 嘉和牙科 一次看診 客製牙冠當日完成

嘉和牙科中心，受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠，提供天天門診服務。

擁有多年植牙隱形矯正專業經驗的陳賜董牙醫博士，其純熟技術的經驗提供耐心細心的醫療服務，多年來廣受社區牙患者的信任和支持。陳醫生帶領的專業醫團隊，為更進一步擴大服務僑胞，引進最新儀器，推出一次看診，當日完成客製牙冠，亦即，該診所提供同一天於診所內完成牙冠製作。病人進來時，醫生診療後，依個人的牙床和牙齒的不同，個別客製需要的牙冠，經過幾個小時後就能在一次就診，帶著永久牙冠離開，節省病患治療時間，亦更方便生活作息。

由陳賜董牙醫博士(Harold Chen，DDS)主理的嘉和牙科中心GP Dental，於艾姆赫斯特設有二診所，該二診所皆備有最先進的醫療設備和聘請美國牙醫協會（ADA）認可的七位牙科專科醫生，為病者提供全面的牙科服務，並免費提供3D立體X光檢查。陳醫生有鑑現在人忙碌的生活節奏及等待牙冠帶來的飲食不便，特引進最新的當日完成客製牙冠的儀器，醫生視患者的需要，指利用數位化科技 在同一天完成假牙製作、試戴和裝戴的療程，大幅縮短製作時間，讓患者能快速擁有假牙，免去多次回診等待的麻煩。

「當日假牙冠」的新技術是經過醫生的口腔評估狀況，確認是否適合進行一日療程。整個醫療過程：一次看診，就能完成Same-Day Crown（同日牙冠）在該診所，患者不需要再為了牙冠跑兩次診。透過最新的數位牙科技術，可以在同一天完成掃描、製作與安裝牙冠，節省寶貴的時間。

1. 數位口掃描

使用高精度的口內數位掃描，不需傳統印模，快速又舒適。

2. 即時設計牙冠

牙醫師根據掃描資料，在診所內直接設計最適合您牙齒形狀與咬合的牙冠。

3. 診內製作

利用專業陶瓷研磨設備，牙冠可在院內即時製作完成，不必等待外送牙技所。且因為病人在診所，可當場比對假牙和真牙方顏色，技師好對假牙調整色澤，使其更接近病患真牙。

4. 試戴與黏著

確認密合度與咬合後，立即固定牙冠，當天即可恢復正常進食與生活。

此最新醫技的優勢是大幅縮短製作時間，並能當場對牙冠的合宜舒適度及牙色有最好的安排，並讓患者當天就能完成並戴上假牙、不需等待臨時牙冠、不需安排第二次回診、舒適快速、外觀自然、強度佳。當然，複雜的牙病案例，可能需要更長的治療時間。

而專精「植牙」的陳醫生，針對植牙特別解釋：牙齒有缺損，人工植牙是一項很好的解決方案，不僅讓缺少單顆牙齒的人可以得到比固定式假牙更美觀、更耐用的牙齒，也能讓全口缺齒的人，擁有全口植牙重建的機會。此外，許多僑胞關心的「隱形矯正」，最適合十三歲以上牙齒及口腔完全發育健全而牙齒需矯正者，如：個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合（地包天、凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙、凸面型）。療期間戴時透明美觀而且不易被人察覺發現，讓您的牙齒看上去更自然，笑容更自信。

「嘉和牙科中心」提供全面的牙科服務，專治：全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、兒童專科。其它服務包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、杜牙根、根管治療、最新隱形矯正器、蛀牙診治等，接受大部分保險 及醫療補助，無保險者特價優惠。提供天天門診服務，敬請預約。

艾姆赫斯新診所：82-02 Grand Ave, Elmhurst, NY 11373 電話: 718-808-1095；總診所地址：8616 Whitney Ave. Elmhurst, NY 11373 電話：718-651-6581 （天天營業）