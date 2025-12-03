我的頻道

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

雙星輝映法律界：李亞倫第十四度榮膺「超級律師」李翼民初登場奪「新星律師」殊榮

紐約訊
李亞倫李翼民律師榮獲超級律師及新星律師殊榮
李亞倫李翼民律師榮獲超級律師及新星律師殊榮

在紐約移民法律界享有盛譽的李亞倫律師與李翼民律師，雙雙榮獲2025年度的重要專業肯定，為華人社區的法律服務再創新里程碑。資深律師李亞倫服務華人社區逾40年，因其卓越的專業能力與豐富經驗，第十四次被評選為紐約「超級律師」。其合夥人李翼民律師則憑藉傑出的表現，首次入選「超級律師新星」，資深與新銳相輔相成，成就完美組合。

輝煌成就：法律界品質的象徵

2025年度紐約大都會區頂尖律師名單的發布，再度凸顯了李亞倫律師的非凡成就──他第十四次獲評為「超級律師」。其歷年獲選包括2011年首次入選，以及2013年至2024年的連續當選，為華人移民法律師創下了傑出紀錄。

同時值得一提的是，李亞倫律師在今年八月第二度入選《美國最佳律師名錄》（The Best Lawyers in America™ 2025），該名錄以嚴格的評選標準著稱，每年只有約6%的執業律師能獲得此殊榮。與此同時，李翼民律師亦因其在移民法律領域的卓越表現，獲選為「最佳律師：值得關注的新銳律師」（Best Lawyers: Ones to Watch），展現新一代華人律師的專業實力。

專業團隊：提供全面的移民法律服務

李亞倫與李翼民律師事務所（Alan Lee and Arthur Lee, Attorneys at Law）位於曼哈頓中城賓州車站旁的黃金地段，交通便利。事務所擁有完整的專業團隊，提供全面的移民法律服務，包括各類與就業相關的非移民及移民簽證、親屬移民及移民豁免等。

李亞倫律師亦半開玩笑地將其員工稱為「A小組」（The “A” Team）。

時代挑戰：新移民環境下的專業守護

隨著美國移民政策進入變革時期，兩位律師提醒社區民眾務必提高警覺——旅行前應審慎評估風險，並在選擇法律代表時小心謹慎。

服務華社：四十年如一日的承諾

自1980年代以來，李亞倫律師致力於為紐約華人社區提供高品質法律服務，見證了美國移民法與政策的多次變遷。隨著李翼民律師的加入，事務所將多年經驗與創新思維相結合，得以提供更全面的法律服務。

事務所律師及團隊精通普通話與粵語，確保與客戶的溝通順暢無阻。

【聯絡方式】

地址：408 8th Ave., Suite 5A, New York, NY 10001

（位於曼哈頓中城賓州車站旁，交通便利）

電話：(212) 564-9496

中英文網站：www.AlanLeeLaw.com

電子郵件：[email protected]

辦公時間：週一至週五 9:00–5:00

