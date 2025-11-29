我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

紐約州參議院頒發褒揚狀給凱文．柏德表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做貢獻

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱文．柏德代表布朗．柏德基金會祝福華人社區耶誕快樂！
凱文．柏德代表布朗．柏德基金會祝福華人社區耶誕快樂！

紐約州參議院日前代表紐約州暨紐約市居民，頒發褒揚狀給得獎演員凱文．柏德（Kevin Byrd），表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做努力與貢獻。

這項榮譽在2025年12月12日周五柏德慶祝45歲生日前夕頒布，是給他捎去的最佳生日祝賀。凱文．柏德是布朗．柏德基金會（Brown Byrd Foundation Inc.）的共同創辦人與總裁。柏德職業生涯的高光時刻發生在2025年1月27-30日晚上9時，當時世界日報主辦紐約市時報廣場的慶祝農曆新年看板活動，而布朗．柏德基金會也是參加成員。當晚廣場上，在高達十數層樓高的世界最大型LED燈光看板上，打出布朗．柏德基金會的宣傳信息，吸引了全球關注目光。

除此之外，凱文．柏德還獲得許多世界領袖的認可與肯定，包括白金漢宮皇室、梵諦岡教宗本篤十六世、美國民主與共和黨前總統喬治．布希與巴拉克．歐巴馬，以及美國前眾議院院長南希．佩洛西。

2025年7月，凱文．柏德的終身志業獲得載入第77版的美國歷史叢書侯爵名人錄。柏德的文物展品同時也獲紐約州尤蒂卡市歐內達郡歷史中心博物館（The Oneida County Historical Center）的永久典藏，並將柏德譽為2021年的歷史締造者。而尤蒂卡市是伯德的家鄉。

稍早於2024年9月，凱文·柏德亦被授予「超級新星」稱號，並於2023年2月，「大型雕塑」公司（Big Statues）的馬特·格倫（Matt Glen）受委託製作一座柏德雕像，以永久紀念柏德的功績。此外，紐約州尤蒂卡（Utica）市議會的代表將該市鎮一條巷弄，以布朗·伯德之名命名。

儘管凱文·伯德是全球因倡導前列腺癌防治而成為獲獎最多的非裔美國男性，但他自幼保持謙遜，並對耶穌基督有著堅定不移的信仰。他的座右銘是「只要有耶穌基督和自身努力，一切皆有可能。只要你信（神），就能做得到。」

欲知更多詳情及有意捐款給布朗．柏德基金會，請上網站:  www.brownbyrdfoundation.org。

紐約州 紐約市 教宗

上一則

線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮

下一則

黃敏儀攜長老會醫院 12/2免費打流感疫苗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

21歲以下大麻使用率 高達兩成

21歲以下大麻使用率 高達兩成
紐約州大外籍研究生降13.8% 石溪大學逆勢增長

紐約州大外籍研究生降13.8% 石溪大學逆勢增長
紐約州參議院頒發褒揚狀給凱文．柏德表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做貢獻

紐約州參議院頒發褒揚狀給凱文．柏德表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做貢獻
聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利

聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗