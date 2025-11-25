我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利

紐約訊

聯合健康保險（UnitedHealthcare）致力於為紐約州居民提供低收費或免費的優質醫療保障。2026年，紐約州基本計劃將為會員帶來更多健康福利和激勵措施。

基本計劃亮點：

每三個月可獲得100美元健康食品及非處方藥（OTC）購物額度，幫助會員輕鬆購買所需健康產品，提升生活品質。

會員完成健康檢查及參與其他健康活動，即可獲得豐厚獎勵，鼓勵大家積極關注自身健康。

基本計劃(Essential Plan)是紐約州為低收入民眾提供的健康保險計畫。它為符合條件的民眾提供低收費或每月$0保費的全面醫療保障，紐約州基本計劃還包括醫生就診、疫苗接種、處方藥、牙科護理、視力保健（含眼鏡）、緊急護理和住院等多項保障服務。聯合健康保險社區健保計劃透過紐約州衛生局，為低收入人士和家庭提供全面醫療保障，涵蓋兒童健保（Child Health Plus）、政府資助管理式健保（Medicaid Managed Care）及基本健保計劃（The Essential Plan）。

欲知如何申請，歡迎致電聯合健康保險中文熱線1-800-632-6311瞭解更多詳情。聯合健康保險關愛您的健康每一步!請瀏覽網頁www.uhcasian.com。

低收入 紐約州 保險

梅西感恩節大遊行周四登場 如何卡好位看這篇

紐約客談／「曼達尼旋風」撼國會 進步派挑戰建制派
透過雇主買健保 明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億人

世界日報健保論壇12/13登場 免費健檢、專家一對一諮詢

霍楚促撥付取暖補助 確保11/24申領

紐約市隱蔽攜槍申請 3年增近10倍

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

