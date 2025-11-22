紐約州參議院頒發褒揚狀給凱文．柏德表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做貢獻

凱文．柏德代表布朗．柏德基金會祝福華人社區耶誕快樂

紐約州 參議院日前代表紐約州暨紐約市 居民，頒發褒揚狀給得獎演員凱文．柏德（Kevin Byrd），表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做努力與貢獻。

這項榮譽在2025年12月12日柏德慶祝45歲生日前夕頒布，是給他梢去的最佳生日祝賀。凱文．柏德是布朗．柏德基金會（Brown Byrd Foundation Inc.）的共同創辦人與總裁。柏德職業生涯的高光時刻發生在2025年1月27-30日晚上9時，當時世界日報主辦紐約市時報廣場的慶祝農曆新年看板活動，而布朗．柏德基金會也是參加成員。當晚廣場上，在高達十數層樓高的世界最大型LED燈光看板上，打出布朗．柏德基金會的宣傳信息，吸引了全球關注目光。

除此之外，凱文．柏德還獲得許多世界領袖的認可與肯定，包括白金漢宮、梵諦岡教宗 本篤十六世、美國民主與共和黨前總統喬治．布希與巴拉克．歐巴馬，以及美國前眾議院院長南希．佩洛西。

2025年7月，凱文．柏德的終身志業獲得載入第77版的美國歷史叢書侯爵名人錄。柏德的文物展品同時也獲歐內達郡歷史中心博物館（The Oneida County Historical Center）的永久典藏，並被譽為2021年的歷史締造者。

稍早於2024年9月，凱文·柏德亦被授予「超級新星」稱號，並於2023年2月，由「大型雕塑」公司（Big Statues）的馬特·格倫（Matt Glen）受委託製作一座柏德雕像，以永久紀念柏德的功績。此外，紐約州尤蒂卡（Utica）市議會代表將該市鎮一條巷弄，以尤蒂卡同鄉布朗·伯德之名命名。

儘管凱文·伯德是全球因倡導前列腺癌防治而成為獲獎最多的非裔美國男性，但他自幼保持謙遜，並對耶穌基督有著堅定不移的信仰。他的座右銘是「只要有耶穌基督和努力，一切皆有可能。只要你相信，就能做得到。」

欲知更多詳情及有意捐款給布朗．柏德基金會，請上網站: www.brownbyrdfoundation.org。