請認準「太太樂」商標 做一個精明消費者

請認準太太樂官方商標和綠色金色正品包裝的太太樂正品。

美國太太樂隸屬於雀巢集團(Nestlé Group)，是全球領先的中式調味品牌，專注於雞精、湯料及各類烹飪調味產品。在北美地區，太太樂服務超過數萬家餐廳與數百萬家庭。多年來，太太樂憑藉著卓越的品質、純正的風味與嚴格的安全標準，贏得了全北美數百萬餐廳食店與家庭的信賴。

太太樂是中國上海調味品公司，也是雀巢旗下品牌，產品以雞精為主。公司成立於1988年，1993年底產品出口至美國以及加拿大 。1997年10月，公司更名為上海太太樂調味食品有限公司。當年太太樂雞精中國市場佔有率已為第一。

每到節慶季，紐約的廚房總是充滿創意與溫情。而太太樂的使命，就是用高品質的正品調味料，為每一道菜增添真正的美味。

因近期市場上出現了一款包裝與太太樂品牌產品極為相似的其他品牌產品。雖該產品可能與太太樂(TOTOLE)的正品外觀相似，但它並非由太太樂生產、測試或批准。該產品並非太太樂正品。

有見及此，為確保廣大商家、消費者及家人始終獲得正品太太樂產品，本公司特此提醒：

* 請購買帶有太太樂官方商標和綠色金色正品包裝的太太樂正品。

* 若購買太太樂產品，請務必仔細檢查產品詳情，包括標籤和包裝，以確保其為太太樂產品。

* 請僅向擁有紐約總代理授權且值得信賴的零售商 、亞洲超市或官方經銷商購買太太樂產品。

太太樂美方代表及其紐約總代理現正在積極調查此事，並將採取適當措施保護我們的品牌和客戶。您的安全和滿意始終是我們的首要任務。如有疑問請致電太太樂紐約總代理：榕華貿易公司（YOUNG SHING TRADING ）查詢，電話:（718）821-5050。