煥麗360科技抗衰醫美健康中心熱心公益打造健康韌性社區

煥麗360 Vibrance 360科技抗衰醫美與健康中心於 1本月14日舉辦的「消防英雄心理健康 與肌力修復科技發表會」己圓滿落幕。活動吸引多位政府官員、消防局代表、慈善組織領袖及社區人士到場支持，共同向長期守護社區安全的消防與急救人員致敬。

活動由 Vibrance 360 創辦人 醫學總監謝智華醫師（Dr. Helen Hsieh） 主持。謝醫師指出，消防與急救人員在日常工作中承受高度壓力、身體負荷與不規律作息，長期下來容易引發慢性疼痛、肌肉疲勞、焦慮、睡眠障礙與 PTSD 等心理與身體問題，因此建立一套系統性的「心理健康與肌力修復」支持方案至關重要。

此次發表會介紹兩項能有效改善消防員身心狀態的先進科技：

• ExoMind 腦波健康系統：透過非侵入式腦磁刺激（TMS），可協助降低壓力、改善情緒、提升睡眠與專注力，是維持心理健康的重要工具。

• Emsculpt Neo 肌肉增強系統：結合 HIFEM 與射頻能量，能在短時間內強化核心與背部肌群、改善長期肌肉疲勞與疼痛，是第一線救援人員肌力修復的重要方式。

現場最受矚目的宣布是：

凡持有消防員證件者，即日起可免費報名參加六次完整療程，包含 ExoMind 與 Emsculpt Neo。此公益計畫由設備製造商 BTL 公司部分贊助，象徵對消防英雄最實際的回饋與支持。

多位政府官員與消防局代表於會中強調，第一線救援人員長年忽略自身健康，社區能以科技及資源支持消防員，是極具價值的社會示範。多名消防員當場體驗後亦表示背部更放鬆、核心更穩定，對長期累積的疲勞與壓力有明顯改善。

謝智華醫師最後表示，Vibrance 360 未來將持續與政府機構、消防局及公益團體合作，推動更多支持消防員心理健康與肌力修復的項目，共同打造更健康、更具韌性的社區羣體。

謝智華醫師創辦的 Vibrance 360 煥麗360 醫美與抗老中心，配備多項歐美最先進的醫療與再生醫學儀器，能有效促進身體器官的血液循環，迅速緩解長期筋骨痠痛與慢性疲勞，全面提升身心靈的平衡與健康品質。

中心以「內外兼修、由內而外的美」為理念，融合醫學美容、再生醫學與精神健康三大領域，打造全方位的健康與美麗體驗。

高壓氧（Hyperbaric Oxygen Therapy） 可促進術後恢復與細胞再生，改善睡眠與疲勞，並有效減壓與提升專注力；而最新的 Exomind 腦能量平衡儀 則透過非侵入性腦波刺激，幫助情緒穩定、減輕焦慮與抑鬱，同時強化大腦專注與創造力，是現代人抗壓與養腦的創新科技。

煥麗360科技抗衰醫美與健康中心

Vibrance360Wellness & Aesthetics

地址25 Northern Blvd, Greenvale, NY 11548

電話（516）200-0360

www.vibrance 360. Com