TVBUSA與雲頂世界聯合主辦愛與城演唱會四大人氣藝人同台獻唱觀眾熱情投入

TVB實力人氣藝人羅子溢、蔡思貝

TVB與雲頂世界聯合主辦的《Power of Live 愛與「城」》演唱會在11月14日 (星期五) 晚上10時於上州 雲頂世界卡茨基爾賭場RW Epicenter演奏廳隆重登場。香港 TVB人氣藝人羅子溢、蔡思貝聯同中年好聲音實力唱將羅啟豪、支嚳儀為大家帶來精彩演出。表演嘉賓與現場觀眾熱情投入於音樂之中，台上台下打成一片，互動不斷，整個活動全無冷場。

四位來自香港、兼具實力與人氣的TVB藝人羅子溢、蔡思貝，以及《中年好聲音》實力歌手羅啟豪與支嚳儀，首次登上紐約舞台。 演唱會以音樂與短劇交織的形式，呈獻一場融合城市愛情故事與動人旋律的舞台盛宴，用音樂短劇帶領觀眾一同感受「愛」與「城」的共鳴與情感。

《Power of Live 愛與「城」》是TVBUSA「Power Of Live」演唱會的特別篇，透過音樂與短劇結合的形式，講述一對紐約市 夫婦的愛情故事。演出以多個篇章串連，透過情感故事與音樂配合，生動描繪城市中的愛情與人生經歷，讓現場觀眾獲得了最難忘的視聽體驗！