法拉盛老豫園全場八五折感恩節超值套餐 傳統滬味佳餚饗宴

法拉盛老豫園全場八五折，感恩團聚不可錯過

隨著感恩節 的腳步臨近，法拉盛 知名中式餐廳「老豫園」以深厚的滬菜底蘊與精湛廚藝，誠意推出三款「感恩節超值套餐」，讓顧客在溫馨的節日氛圍中，與家人親友一同品味道地上海風味的佳餚盛宴。今年的感恩節，老豫園以「家的味道」為主題並提供全場八五折(限堂食)的優惠，將傳統與創新完美融合，打造出適合各種規模團聚場合的豐盛餐桌。

老豫園作為法拉盛地區家喻戶曉的滬菜名店，長年以經典手藝、選材講究與原汁原味的江南風情受到饕客青睞。餐廳環境雅致寬敞，無論是家庭聚會、朋友小酌，還是企業宴請，都能在充滿人情味的氛圍中享受美食與溫暖。餐廳內部裝潢典雅，融合傳統中式元素與現代舒適設計，營造出適合各年齡層的用餐空間，讓賓客在享用美食的同時，也能感受到節日的歡愉與溫馨。

今年感恩節推出的三款套餐，份量充足、菜色講究，價格實惠，充分體現老豫園「傳遞幸福味道」的用心理念：

$198 套餐（足四至六人）

醉雞、糖醋小排骨、香干馬蘭頭、響油韭共鱔絲、招牌紅燒肉、揚州干絲、紅燒肚膛、絲瓜水麵筋、揚州炒飯與砂鍋魚頭湯。

這組套餐以經典家常菜為主，滋味濃郁卻不油膩，特別適合小家庭或三代同堂的溫馨聚會。醉雞香氣清爽、紅燒肉入口即化、砂鍋魚頭湯濃郁鮮美，是節日餐桌上最經典的家常組合。

$298 套餐（足六至八人）

上海芝麻熏魚、四喜烤夫、放糖桂花糯米藕、蝦子油燜筍、響油韭黃鱔絲、水晶蝦仁、蝦子大烏參、鮮菌菇扒豆苗、本幫栗子活雞煲、蠔油牛肉、老豫園松鼠魚、上海菜飯與什錦砂鍋。

這份中階套餐菜色多樣且層次豐富，從冷盤到主菜再到湯品，一氣呵成。熏魚鮮香、桂花糯米藕甜而不膩，蝦子大烏參與松鼠魚更展現出廚師高超的滬菜功夫，是饕客們不容錯過的精緻選擇。

$398 套餐（足八至十人）

上海芝麻熏魚、蔥油蘿蔔絲海蜇、四喜烤夫、放糖桂花糯米藕、蝦子油燜筍、響油韭黃鱔絲、冰糖走油蹄膀、黃金蟹粉炒蝦仁、蔥烤全魚、蝦子大烏參、鮮菌菇扒豆苗、松仁金絲炒飯與什錦砂鍋。

這份頂級套餐以豐富食材與華麗口感為亮點，特別加入了蟹粉蝦仁與蔥烤全魚等經典名菜，呈現奢華卻不失親切的節慶風味，非常適合大型家庭聚會或商務宴請。

老豫園主廚團隊秉持「味從心出，菜以情傳」的理念，堅持使用新鮮食材、傳統工藝與精準火候，讓每一道菜都呈現最純粹的滬味靈魂。餐廳特別強調，感恩節套餐不只是美食的饗宴，更是一種節日情感的傳遞——在餐桌上，家人與朋友一邊品味佳餚，一邊感受團聚的溫暖與人情味。

除了精緻菜色，老豫園也推出多項貼心優惠，讓顧客在節日消費時享有更多便利與驚喜：堂食消費滿 $60 即可享免費停車 2 小時，滿 $30 再送小籠包一籠，不論是聚餐或帶回家共享美味，都能享受超值加碼福利。餐廳建議提前預約，以確保席位充足。

老豫園以細膩服務、舒適用餐環境與傳統滬味佳餚，成為法拉盛中式餐飲的重要指標。這個感恩節，無論是小家庭的溫馨聚會，還是大家庭或朋友的盛大團聚，老豫園都將以一桌豐盛的佳餚與親切的服務，陪伴每位賓客度過難忘的節日時光。

在老豫園的餐桌上，傳統滬菜與節日氛圍交織，邀您與親友共享最溫暖、最豐盛的感恩節饗宴。老豫園 Lao Yu Yuan Dumpling House地址：42-35 Main Street, Unit 1M法拉盛（法拉盛緬街中國銀行大樓內）電話：718-762-2222