我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

離焦框架眼鏡在美國上巿防控兒童近視的大好消息

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國的孩子們終於有了一種安全、舒適、非侵入式的近視控制選擇
美國的孩子們終於有了一種安全、舒適、非侵入式的近視控制選擇

在過去的二十年裡，為了幫助孩子減緩近視加深，我們主要依靠夜間佩戴的OK鏡（角膜塑形鏡）、阿托品低濃度眼藥水，以及日間離焦隱形眼鏡（如MiSight、NaturalVue等）。然而，仍有相當一部分孩子因為年齡太小、眼睛乾澀、過敏或無法適應鏡片，而不能配戴任何形式的隱形眼鏡；也有些孩子對眼藥水特別敏感，甚至無法長期使用。這些孩子往往集中在4至8歲之間，正處於近視發展最迅速的階段。

2025年9月25日，美國食品藥物管理局（FDA）正式批准了美國第一款專為兒童近視控制設計的離焦框架眼鏡——依視路（Essilor）Stellest™ 星趣控®鏡片。這標誌著近視防控進入了全新的時代。

Stellest™星趣控®鏡片不僅能清晰矯正孩子的視力，讓他們在課堂上看黑板更清楚、閱讀更輕鬆，更能有效減緩近視加深的速度。根據臨床研究，當每天配戴時間達12小時以上時，星趣控鏡片能平均延緩近視加深達71%，大幅降低未來變成高度近視的風險。

鏡片採用依視路創新研發的H.A.L.T.（Highly Aspherical Lenslet Target）專利技術，在鏡片上隱形分佈著11圈星環、共1021個微透鏡。這些微透鏡能讓部分光線在視網膜前方形成“非聚焦光束帶”，產生一個信號區域，向眼球發出「停止過度增長」的光學訊號，從而達到減緩眼軸拉長、延緩近視進展的目的。

除了強大的技術優勢，Stellest™鏡片在安全性與舒適性上也表現出色。鏡片使用超輕量聚碳酸酯材質製成，堅固耐用，即使是活潑好動的孩子也不易摔壞。鏡片同時具備防紫外線塗層，有效阻擋UVA與UVB光線，保護孩子的眼睛免受陽光傷害。多數孩子在幾天內即可快速適應這款鏡片，清晰自然的視野幾乎與普通眼鏡無異。

更貼心的是，依視路為保障視力控制效果，推出了免費更換鏡片計畫：如果孩子在配戴後9個月內近視仍加深超過50度（0.5D），可免費更換一次鏡片，讓家長使用更安心。

杜濤醫生眼科診所目前是美國首批提供Stellest™星趣控鏡片驗配與銷售的眼科中心之一。為慶祝FDA核准上市，我們特別推出限時促銷活動——前20位兒童患者可享鏡片與鏡框套裝特價僅500美元！之後價格將恢復原價。

診所提供全方位的近視防控服務，為每位孩子量身定制個性化方案，包括：

• 眼軸長度測量（蔡司 Zeiss IOL Master 700），精準監測近視變化；

• OK鏡 / CRT角膜塑形鏡驗配，夜間配戴、日間裸眼清晰；

• MiSight / NaturalVue 離焦日拋隱形眼鏡驗配；

• 阿托品眼藥水療程，適用於不同年齡與近視進展程度的孩子。

我們深知每個孩子的視力發展節奏不同，因此在每次檢查中，我們都會根據眼軸數據、視力變化與家庭需求，制定最適合的防控計畫。從科學驗光、鏡片驗配、視覺訓練到持續追蹤，我們的專業團隊將全程陪伴，幫助孩子守護清晰視界、擁抱光明未來。

近視不是不可逆的命運，而是可以被科學管理的過程。選擇依視路星趣控®鏡片，給孩子帶來的不僅是清晰的今天，更是明亮的未來。立即預約諮詢：杜涛醫生眼科診所電話：718-661-3738

FDA Target

上一則

交接前夕亞當斯推多項關鍵政策 曼達尼新政恐遭阻礙

下一則

布碌崙66分局局長晉升 社區同慶
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

白內障別等過熟才開刀 長輩看不清、不愛外出是警訊

白內障別等過熟才開刀 長輩看不清、不愛外出是警訊
洗碗精洗眼鏡「少1步」反損傷鏡片…眼鏡店老闆教正確做法

洗碗精洗眼鏡「少1步」反損傷鏡片…眼鏡店老闆教正確做法
加州白卡牙科眼科服務使用率低 AcoM會議籲把握時間善用

加州白卡牙科眼科服務使用率低 AcoM會議籲把握時間善用
白內障換人工水晶體怎麼選？醫師：價格非重點

白內障換人工水晶體怎麼選？醫師：價格非重點

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身