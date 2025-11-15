感恩節，謝天下吃貨老成都江湖菜周年慶 × 全場江湖名菜85折

老成都江湖菜周年慶 × 全場江湖名菜全場85折

法拉盛 人氣川菜館老成都江湖菜迎來開業一週年。在過去的一年裡，老成都江湖菜憑藉正宗的成都味道、地道的江湖料理，以及對食材與火候的嚴苛要求，成為川菜愛好者心中的必訪餐館。值此感恩節 之際，餐廳特別推出「周年慶 × 感恩節限定活動」，以 全場江湖名菜85折 的方式，感謝一路支持的饕客，讓每一位顧客都能在節日裡品嚐到最地道的成都風味。

老成都江湖菜自開業以來，以「辣得過癮、香得地道」著稱，將成都江湖的火氣與豪氣搬到法拉盛。這次周年慶，餐廳將人氣招牌菜全部呈上，包括江湖燒雞公、香辣烤魚、泡椒田雞、干鍋肥腸、酸菜活魚、火爆腰花等，每一道都代表著老成都對川菜的執著與熱情。

江湖燒雞公是老成都的招牌之一，採用秘制醬料與多種香料烹製，火候掌控得恰到好處，辣中帶香，雞肉鮮嫩多汁，是饕客們回味無窮的必點之選。香辣烤魚外酥內嫩，搭配獨家香辣醬汁，每一口都散發出江湖的火氣與成都的地道滋味。泡椒田雞酸辣入味，肉質鮮美，口感滑嫩，是江湖菜中最具特色的一道經典。干鍋肥腸火爆香脆，肥而不膩，充分體現了江湖料理的重口味與豪邁氣息。酸菜活魚以新鮮酸菜搭配活魚烹煮，湯汁鮮美，酸辣適中，開胃又暖心。火爆腰花爆香四溢，辣爽彈牙，是晚餐聚會或節日家庭聚餐的必備佳餚。

老成都江湖菜不僅追求味道，更重視用餐體驗。餐廳內部裝潢延續成都江湖風格，牆上掛滿江湖風情畫與川劇元素，燈光柔和而有情調，讓每一位顧客都能在品味美食的同時感受到成都江湖文化的魅力。從開業至今，餐廳以貼心的服務和高品質的料理，贏得了眾多老饕與家庭聚餐客群的喜愛。

「辣，是江湖的態度；折，是我們的感謝。」 老成都希望通過這次周年慶活動，把江湖的火氣與成都的味道分享給每一位顧客，也藉此感恩一路相伴的朋友們。在這個特別的節日裡，無論是與家人團聚，還是與好友小聚，老成都都願意用最地道的江湖味，為大家的感恩節增添溫暖與熱辣的幸福感。

老成都感恩節活動正全面展開中，吃貨們千萬別錯過全場85折爽吃好機會。江湖的火氣、成都的味道，全都打包帶走！感恩節，就來老成都盡品正宗江湖菜，感謝天下吃貨！老成都地址：37-17 PRINCE ST. UNIT 2 FLUSHING, NY 11354 電話:718-886-5595