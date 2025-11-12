我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

規劃小型企業的未來

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
企業需要有轉移計劃。
企業需要有轉移計劃。

如果您正處於開創小型企業的初步階段，或者經營小企業僅數年，您可能就不會考慮退出計畫。然而，為所有權轉移做準備是每個創業歷程的關鍵部分。

一個成功的轉移計畫不僅對您的財務未來很重要，而且還使社區中的企業保持運作、保留工作、分散所有權，並為現有和新業主創造財富累積機會。如果沒有計畫，業主會失去他們所建立的傳承，而社區可能會失去支持工作和經濟活動的重要當地企業。

轉移計畫為何重要

百分之七十五的業主表示，他們希望在未來十年內退出業務，根據 Project Equity，其中 58% 的業主缺乏正式的轉移計畫。在紐約，這種轉移已經順利進行，因為 50% 的企業由 55 歲以上的個人擁有。

轉移選項

瞭解任何所有權轉讓中可用的選項對於建立正確的計畫至關重要。智慧繼任選項包括：

* 代間轉移：將業務轉給繼承人或家人。

* 合併與收購：銷售給其他公司或企業家。

* 員工所有權：將所有權轉移給員工，例如透過員工持股計畫（ESOP）。

儘管許多小型企業主可能夢想將公司留給子女或其他家庭成員，但只有 30% 的家庭企業在從一代到二代的所有權轉移後仍然存續。這就是為何考慮所有選項很重要。對某些人而言，員工所有權轉移可以建立傳承、改善公司成果，並創造共同的財富累積機會。對其他人而言，根據您的情況，售予私募股權公司或競爭對手可能最合理。

為您的轉移期尋求支援

無論您退出計畫的時間或結構為何，您的金融機構都能在您旅程的每個階段，為買家和賣家提供策略顧問、融資和聯繫。

以下檢查清單可以協助企業主確定其長期目標，並指導他們完成任何業主轉移過程中涉及的決策。

* 瞭解選項：評估所有權轉移選項，包括代間轉移、合併和收購以及員工交易，是建立最佳計畫以達成目標並實現業務永續未來的第一步。

* 預期變化：所有權轉移會對業主的個人資產負債表、家庭和財務健康產生重大影響。對於成功的業務繼任，以及所有權轉移後的生活，設定明確的目標，包括短期和短期費用，至關重要。

* 謹慎選擇顧問：組成一個包含值得信賴顧問的團隊，可以使流程更有效，並確保各方一致且專注於長期成功。顧問可包括會計師、商業經紀人、合併與收購顧問、估價專家、律師與銀行家。

底線

無論您的創業歷程處於哪個階段，規劃所有權轉移應為每位業主業務計畫的標準部分。隨著您不斷發展和擴展業務，瞭解業務未來成功的可用選項以及儘早採取行動保護您的傳承至關重要。

如需更多小型企業財務健康提示，請造訪 chase.com/business。

(文章內容由JPMorganChase提供)

會考

上一則

曼達尼勝選關鍵：三族群重塑紐約政治版圖

下一則

鄰近華埠商業區爆猥褻案 男子偷摸女子臀部後逃逸
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美光紐約廠工程頻延誤 傳拖到2033年投產

美光紐約廠工程頻延誤 傳拖到2033年投產
曼哈頓M42、皇后區Q9 分獲紐約公車「最慢獎」、「最擁擠獎」

曼哈頓M42、皇后區Q9 分獲紐約公車「最慢獎」、「最擁擠獎」
Safeway超市舊址 擬建1800戶大型社區 15%單位作為可負擔房

Safeway超市舊址 擬建1800戶大型社區 15%單位作為可負擔房
網路安全專家：數百萬條詐騙訊息來自南加

網路安全專家：數百萬條詐騙訊息來自南加

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣