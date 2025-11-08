中山醫美東校友會協辦美東台山杯乒乓球邀請賽圓滿成功

2025年10月19日，第七屆美東台山杯乒乓球邀請賽在紐約布碌侖康達中心圓滿落幕。本屆賽事共吸引十六支球隊、超過一百名選手參賽，並有三十多位工作人員與裁判傾情服務，共同呈現了一場精彩紛呈、水平高超的乒乓盛會。

中山醫美東校友會作為本次賽事的協辦單位，全程積極參與並大力支持。校友會總顧問朱子超擔任大會聯席總指揮兼裁判長；前副會長尹熙鵬出任副總指揮、主裁判並兼任大會司儀；梁衛寧會長與余智匡終身會員擔任籌委會副總指揮。此外，王媛、張濤濤、葉莎莎、黃麗莉等校友還有多位家屬也踴躍投入義工與裁判工作，充分展現了中山醫人團結一心、樂於奉獻的精神風貌。

在參賽方面，中山醫校友謝媛麗、梁曉琳、鐘理沛以及家屬成員Zefeng Chen、Guoyi Chen、Ying Jin等代表校友會出戰。尹熙鵬、梁衛寧、余智匡校友慷慨解囊，為賽事提供資金支持；謝媛麗校友則在球隊報名與晚宴經費方面給予了重要贊助。儘管中山醫球隊最終未能躋身前三，但由校友及家屬共同組成的隊伍依然奮勇闖入前八名，表現令人鼓舞。

值得一提的是，在紐約地區歷屆「高校聯盟杯」、「美東江門杯」及「美東台山杯」等大型賽事中，中山醫美東校友會球隊屢創佳績，多次斬獲冠軍、亞軍等榮譽，為母校贏得廣泛贊譽。

中山醫的旗幟，一次次在賽場上高高飄揚；校友間的情誼，也在一次次拼搏與合作中愈發深厚。我們為中山醫美東校友會球隊的頑強拼搏喝彩，也堅信在廣大校友的持續支持下，校友會必將越辦越好，繼往開來，再創輝煌！