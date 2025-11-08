2026現代IONIQ 9和Santa Cruz榮獲IIHS最佳安全首選大獎

2026現代IONIQ 9三排休旅車

美國公路安全保險協會(IIHS)近日表彰了兩款現代汽車卓越的安全性能。全新2026年IONIQ 9三排電動休旅車榮獲2025最佳安全首選+(TSP+)大獎，2026 Santa Cruz皮卡車則榮獲2025最佳安全首選(TSP)大獎。現代汽車目前已擁有八款獲得2025 TSP+的車型以及一款獲得2025 TSP的車型，領先汽車業界。IIHS獎項旨在表彰各級矩中最安全的車型，以幫助消費者做出最明智的選擇。

2025年IIHS最佳安全首選大獎的測試對第二排乘客的安全採用了更嚴格的評估標準。車款必須要在更新後的測試中獲得「可接受」的評級才能獲得最佳安全首選的稱號。要獲得最佳安全首選+的殊榮，車款則需要獲得「優良」的評級。

北美現代汽車首席安全官Cole Stutz表示：「我們為IONIQ 9和Santa Cruz在全球最權威的汽車安全測試評估中獲得最高榮譽感到無比自豪。這些成就再次印證了我們致力於打造具備一流安全、品質，和創新標準車輛的承諾。」

要獲得2025年TSP/TSP+大獎，評選車輛必須要在正面碰撞測試和更新後的側面碰撞測試中獲得「優良」的評級，以及在行人前方碰撞預防評估中獲得「可接受」或「優良」的評級，這項評估衡量車輛在白天和夜間條件下的性能。所有車型都必須配備獲得「可接受」或「優良」評級的頭燈。請至IIHS.org查詢更多獎項評定標準的信息。

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、位於喬治亞州 的全新現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車850家獨立經銷商，北美現代汽車每年為美國經濟貢獻了201億美元和十九萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。