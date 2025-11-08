紐約綜合牙科 JASON KIM醫生 牙周病和種植牙全方位牙科專科服務

我的頻道

紐約訊
Dr. Jason Kim帶領專業牙科團隊，以最先進的醫技，配合醫療器材，為大眾全方位維護牙齒整體健康。
為了提各界更優質的牙科全方位服務，紐約綜合牙科Dental Solutions New York特新聘多位優秀的牙科各專科醫生，配合最進的器，在知名的JASON KIM金醫生/院長的帶領下，持續為大紐約提供最佳的牙科醫療，並有全新裝設的診所，讓前來看診的病患有最佳的就醫體驗。

紐約綜合牙科(Dental Solutions New York )創立人金醫師Dr. Jason Kim (DDS, MDSc, FAAID, DABOI/ID)，是紐約大牙科學院的臨床助理教授，也是該大學牙科種植學繼續教育項目的外科主任。該診所是專精治療植牙、牙周病、牙周炎、全瓷牙冠、美容貼片，牙周病鐳射治療、牙床增高/牙齦加厚手術、根管治療，活動假牙還有人工植牙後牙齦萎縮、牙齦再生、拔智齒和加骨粉等。該診所最近還推出先進植牙方式---顴骨植體(Zygomatic Implant)專案，搭配常規植牙，解決上顎牙骨嚴重流失無法植牙的苦惱。院長金醫師擁有近30年的植牙經驗，最擅長植牙、牙槽骨重建、牙周治療等專業牙科有豐富的經驗，值得信賴。

由於醫技廣受牙醫界高度認可，金院長期以來定期參與大型國際學術會議，並在美國國內及海外與世界各地頂尖牙科同行交流學習。由於時刻掌握最新技術，金院長將自己的知識和技術與無私與業界分享。對待病人亦如此，以親切熱誠的態度，在治療病人的同時，亦熱心推廣牙齒保健，強調預防勝於治療的觀念和自我保健的行動。該診所有經驗豐富的牙科醫師及華人醫護助理,前臺接待也有華人親切服務,僑胞無需擔心語言溝通的問題，並可隨時打電話或者訪問牙科諮詢。

金醫師對很多因活動假牙不夠穩定的情況一步說明：目前解決這種狀況，最好的方式就是植牙，因為活動假牙最傷的地方在容易造成牙齦萎縮和牙骨流失，所以這是為何植牙成為目前對於缺牙的最佳解決醫技。而紐約綜合牙科就具有領先的技術，全口拔牙和植牙經驗豐富，並且到訪看病的當天就可以利用3D全口數位電腦斷層掃描機，快速獲取患者的病因鄉，並有3D列印技術製作臨時牙冠，保護牙齦再生，為患者提供最優質的牙科照護，保障整體健康。”

有更多牙齒上的服務,歡迎洽詢紐約綜合牙科。地址:144-48 羅斯福大道,法拉盛11354，預約電話: 718-886-4545通中、韓、英語，看診時間：9AM-6PM，週一至週六（週日休息。https://www.dentalsolutionsny.com/

