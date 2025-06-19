優越健保(愛心村)VillageCareMax社區中心 喬遷布碌崙八大道以嶄新姿態繼續服務社區

優越健保（愛心村）VillageCareMax布碌崙社區中心日前喬遷至八大道5315號新址，公司高管與應邀出席參加剪彩儀式的政要喜賓合影。

優越健保 （愛心村）VillageCareMax布碌崙 七大道的社區中心日前喬遷至八大道5315號，於6月10日舉行隆重開張典禮。隨著紐約布碌崙社區的急速擴大，為了適應越來越多各族裔長者的健康需求，優越健保（愛心村）始終扎根於日落公園這個地區，憑借深厚的行業沉澱，穩健的經營理念和對客戶需求的深刻理解，贏得了廣大投保人和合作夥伴的長期信賴。該中心位於布碌崙八大道，地理位置優越，方便有需要的長者，可隨時到布碌崙的服務辦事處諮詢優越健保（愛心村）的各種健保計劃與服務。

喬遷開張當天，優越健保（愛心村）總裁及首席執行官Emma DeVito、首席運營官Shaun Ruskin、資深運營總裁Vanessa Fernandez、業務發展部副總裁Sherry Dong、紐約市警66分局指揮官Kenneth Harrarte上尉、布碌崙副區長Rev. Kimberly Council等貴賓共同主持剪綵儀式，應邀前來觀禮到賀的社區賢達、同業友好一起觀禮，醒獅採青及雙獅舞動，鼓樂表演助興，喜氣熱鬧，吸引社區民眾駐足觀禮，場面熱鬧。

優越健保（愛心村）VillageCareMax是以社區為基礎的健康保險機構，近50年來一直為社區提供優質、專業的醫療服務，為具有紅藍、白卡的長者，患有慢性疾病，需要長期護理，殘疾人士提供專業、專職、優質的愛心服務，為傷殘、體弱人士以及長者解決健康的煩惱。

優越健保（愛心村）VillageCareMax是紐約市發展最快的健保公司之一，目前主要的服務項目VillageCareMax Medicare Advantage Plan (HMO D-SNP) 包括了MAP、DSNP、Flex、MSA計劃。不同的計劃各有特點，每個計劃除了基本的服務之外，可針對自己的需求選擇，如承保心理健康服務、遠程看醫生、針灸、個人護理、家居和浴室安全設備、處方藥承保D部分、非急診和非醫療交通服務等。凡是18歲以上，擁有Medicare以及Medicaid，需要長期護理服務的人，歡迎隨時到優越健保（愛心村）布碌崙社區中心諮詢相關的服務。他們受歡迎的MAP計劃包括每月$300元的OTC商品/非處方藥、公用事業費（包括燃氣費、電費、水費和網費/電信費）、加油站加油費、房租援助和雜貨。未使用金額逐月結轉，年底清零，另外每年有$575元福利卡用於補貼額外的牙科、視力或聽力費用，每年54次針灸診療，無限制牙科，還有更多的優惠服務，歡迎諮詢。

優越健保（愛心村）VillageCareMax布碌崙社區中心新地址：5315 8th Ave, Brooklyn NY 11220；電話：（718）517-2650 (有中文專員接聽)。週一至週五/每單週六上午9時至下午5時；法拉盛 社區中心地址：41-80 Main Street, Flushing NY 11355(法拉盛緬街昌發超市旁)，電話：（718）517-2600週一至週五/每雙週六上午9時至下午5時。歡迎諮詢優越健保愛心村讓您稱心的醫療保險。