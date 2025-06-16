二代小分子褐藻醣膠領軍：研褐以科學實證，開創台、港、澳癌症輔療新希望

台灣地區在海洋多醣體研究領域深耕多年，近年迎來關鍵性突破。歷經20年跨足醫學、營養、免疫及癌症 輔助療法等多學門實證研究，小分子褐藻醣膠 （Oligo Fucoidan）已成為台灣在國際舞台上的研發驕傲。不僅被美國國家癌症研究所（NCI）正式收錄於《藥物與天然物詞典》（代碼 C170752），更在國際醫學界累積發表超過60篇期刊論文，成為極少數獲得國際臨床研究廣泛肯定的台灣功能性天然物，目前此素材於台、港、澳三地，已成功運用於臨床癌症輔療上。

國際期刊連年肯定 癌症輔療與術後輔助實證再升級

小分子褐藻醣膠在癌症輔療上應用，持續展現令人振奮的臨床佐證，同時在術後輔助應用上也開啟了新的研究方向。2022年，《Biomedicine & Pharmacotherapy》期刊刊登台灣海洋大學黃培安與許邦弘教授團隊的突破性研究成果，證實二代小分子褐藻醣膠結合特殊載體技術，能有效緩解癌症放射治療後所引發的皮膚纖維化、發炎與損傷反應。該項技術已獲得台灣發明專利，並成功完成技術移轉予生技產業，加速推動實際產品應用。

台灣高雄醫學大學王照元教授團隊，自2017年首度透過隨機雙盲臨床試驗發現：小分子褐藻醣膠搭配常規治療可顯著提升末期大腸直腸癌患者的疾病控制率達92.8%。再者，2023年第二期臨床試驗顯示，補充小分子褐藻醣膠的受試者在生活品質、復發率以及整體存活期方面，均優於無補充組別，藉此得知小分子褐藻醣膠可為癌症治療帶來嶄新契機並作為癌症輔助治療之保健品。

此外，台灣長庚醫院楊賢鴻主任於2023年異位性皮膚炎的人體試驗文獻發表證實：每日補充小分子褐藻醣膠可顯著減少類固醇藥膏與抗組織胺藥物的使用頻率、改善搔癢與紅疹等症狀，並有效降低IgE過敏指標，展現其在免疫調節上的明確效益。

麻醉輔助領域也傳來令人振奮的好消息——全球首篇探討小分子褐藻醣膠與麻醉藥物關聯性相關研究，於2024年11月刊登於國際權威期刊《Mutation Research》。全身麻醉雖是許多重大手術不可或缺的程序，但麻醉藥物可能會導致術後免疫力 下降，進而影響患者的恢復與預後。本研究由台灣海洋大學黃培安副教授與新光醫院麻醉科張正熹醫師攜手合作，透過體外實驗了解麻醉藥物對免疫系統的影響，結果顯示：二代小分子褐藻醣膠能提升因麻醉藥造成的免疫激素低下，同時可保護免疫細胞的端粒，延緩細胞老化，展現出強大的免疫調節潛力。張正熹醫師指出，若能有效減緩麻醉藥物的免疫抑制副作用，將有助病患在術後恢復得更好，降低感染風險，對癌症病人而言，更可能減少術後腫瘤 復發的機率。

綜合上述，這些醫學上指標性的研究，皆為小分子褐藻醣膠於癌症輔助療法及術後免疫照護開啟全新應用，奠定其在臨床轉譯上的關鍵地位。

二代技術躍進：從實驗室到醫學中心實證

台灣對小分子褐藻醣膠的研究始於2008年，由黃培安博士領導的團隊率先建立初代萃取技術，為後續的學術與臨床研究奠定堅實基礎。然而，當時所提煉出的食品等級小分子褐藻醣膠，雖有商業化產品，但面臨量化技術瓶頸，無法完全去除褐藻中的纖維、脂肪、蛋白等物質，導致所得到的小分子褐藻醣膠可溶純度低的、含有許多雜質，因此造成其整體活性降低，難以有效表現出實際卓越效果。

直到2020年，黃培安教授團隊再次突破，透過「超壓過濾」與「多孔載體結合」雙技術，成功開發出近100%水溶純度的二代小分子褐藻醣膠FOII®。此突破性技術，讓二代小分子褐藻醣於商業應用上，完全符合醫學研究所使用的實驗等級素材，此新技術成果更證實二代小分子褐藻醣膠相較一代小分子褐藻醣膠，功能活性提升至少2倍以上，展現出臨床上之高度應用潛力。

目前，這項先進技術已由台灣輕采國際有限公司取得技術授權，並首創推出液態型小分子褐藻醣膠產品——「研褐二代小分子褐藻醣膠機能飲」。該產品不僅榮獲SNQ國家品質標章，更於2024年獲頒台灣創新技術博覽會發明獎。

「研褐二代小分子褐藻醣膠機能飲」也是目前唯一，實際用市售品於醫學中心完成人體臨床試驗的產品，經由實證具有改善腫瘤微環境、提升免疫功能的臨床效益。

液態劑型創新：更貼近病患需求，降低補養阻力

「研褐」產品充分發揮二代技術帶來的高水溶性優勢，從使用者的需求出發，設計出貼近實際食用情境劑型。考量到小分子褐藻醣膠的主要使用族群，包括癌症患者、體質虛弱需補養者，以及兒童過敏體質族群，研褐團隊特別創新開發出液態劑型，不額外添加糖、香料及色素，是以天然綜合莓果汁調味，改善傳統膠囊吞嚥不便的問題，大幅提升使用者的食用意願，真正落實營養支持的核心目的。

研究結果發現，「研褐二代小分子褐藻醣膠機能飲」具備高水溶、無沉澱、高活性等特性，讓小分子褐藻醣膠能有效被使用者吸收。經百位癌友測試，其適口性滿意度高達95%以上，可直接飲用或合併管罐使用，大大提升了患者的接受度。同時，產品也具備提升後天免疫力與改善腫瘤微環境的人體臨床佐證，為其功效提供堅實的科學背書。來自消費者的高度回饋也印證了產品的卓越表現——回購率突破九成，顯示「研褐」不僅具備強而有力的實驗數據支持，更在實際使用上展現出極高的接受度與服用依從性。

專家指南：如何挑選具醫學實證的褐藻醣膠？

台灣褐藻醣膠發展學會/創會秘書長楊中瀚及專業營養師蔡儀冠共同指出，消費者在選購小分子褐藻醣膠產品時，應從五大嚴謹標準來判斷其可信度與有效性。

首先，產品須具備臨床試驗支持與人體數據佐證，以確保功效真實可靠；第二，應採用液態劑型設計，提升適口性與吸收效率，強化實際使用體驗；第三，需使用二代小分子技術，達到高水溶、高活性、無雜質及成分單一等特性；第四，應有專利技術保障，確保製程穩定與品質一致性；最後，第五點是產品必須符合藥廠等級的製造規格，如 PIC/S GMP 或 HACCP 認證，以落實最嚴格的品質控管。

「研褐二代小分子褐藻醣膠機能飲」在上述五項標準中皆表現出色，不僅具備完整的臨床實證，更融合先進技術、高水準製程與優異的使用體驗，是目前市面上少數同時兼顧科學依據、創新技術與製造品質的領導產品。

企業社會責任：輕采國際以愛回饋，點亮健康希望

輕采國際有限公司深耕轉譯醫學領域，不僅持續為大眾帶來創新保健方案，更積極實踐企業社會責任，展現對社會的長期承諾。多年來，輕采國際在各大醫療院所舉辦上百場專業醫學講座，致力於推廣正確健康觀念與實證醫學知識。

同時，在專業醫護人員的推薦下，公司也主動無償提供輔助療法資源，協助百位以上經濟弱勢族群改善健康處境。這項善舉不僅體現企業對生命的關懷，更為許多醫療弱勢家庭點亮健康的希望。

秉持「以科研為根、以利人為本」的核心精神，輕采國際也因為這些貢獻，獲頒2025年華人公益大使資格，展現出以實際行動落實ESG永續發展，開創轉譯醫學在健康產業中的全新典範。

「亞太動力」代理，兩岸三地需求者受惠

AP Dynamics Limited(簡稱: 亞太動力)已取得研褐二代小分子褐藻醣膠於香港 及澳門地區總代理權，該公司自2014年起，致力從事香港醫療科技行業，其專業團隊具有豐富的醫療科技背景，並憑著其團隊的經驗，引進各類新概念的醫療技術。

本次希望透過雙方合作，得以進一步讓兩岸三地有需要的人士，在癌病輔助治療及日常保健上﹐獲得更多元的選擇。

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