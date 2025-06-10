SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN專業律師團隊 張向榮律師說明《醫療同意書》

擁有紐約及新澤西州執照，(後排起)史密斯律師(左)，張向榮律師（中）及勞特伯恩律師（右）成功為客戶爭取歷史新高$88,000,000（8千8百萬）意外傷害賠償。

專精人身意外傷害，不成功不收費的SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN專業律師團隊，其精通中英台語的華裔律師張向榮律師(Marcus Cheung)，有鑑於日增多的醫療糾紛，特提醒僑胞要注意《醫療同意書》的簽署，本人或家屬一要非常清楚《同意書》這個法律程序的簽署，就是為了病人對自己身體自由支配的自由意志提供保障。在此法律保護下，無論醫生做出何種專業判斷及治療建議，最終由病人本身決定，是否接受治療，接受何種治療。

張律師說明: 在醫生診斷的時候，被大量似懂非懂的信息，甚至完全聽不懂的病症分析、醫學名詞、各種檢測、治療方案……搞得頭暈腦脹，心慌意亂？值得慶幸的是，在法律的保障下，您可以在接受醫生建議的治療方案前，先充分了解診斷結果，並在認同醫生的專業判斷及治療方案後，才正式開始接受治療。簡而言之，是否開始治療，何時開始治療，如何開展治療等必須在醫生與病人充分溝通、解釋治療內容的前提下，獲病人同意後，才能正式開始。

但，《同意書》簽署，並不適用於所有醫療程序。一般情況下，《同意書》僅在以下四種情況適用：1）涉及死亡及受傷風險；2）涉及藥物使用；3）涉及診斷性檢測及4）涉及外科手術。一般醫療檢測或抽血檢驗（愛滋病檢測除外），不需要簽署《同意書》。但整形手術，輸精管切除等，此類自選性治療，則需要簽署。

簽署《同意書》是對病人知情權，選擇權的法律保障。醫生和相關醫療機構在正式展開治療之前，必須告知病人對應治療的可選方案、並向病人確認其全面理解各種選擇。當中或涉及為病人提供解釋方案所需要的額外服務，比如翻譯。

同時，相關治療方案，必須在病人清醒、鎮定、且無藥物影響的情況下，聽取醫生對必要事實的陳述後，病人做出選擇。

醫生有責任向病人用一般大眾所能理解的語言，對各種治療的方案進行解釋，病人在充分理解後才可進行《同意書》簽署的法律程序。醫生在此的職責，不是告訴您所有或將發生的副作用，而是要向病人呈現一切或將導致拒絕接受治療的可能。一般人，可能誤解《同意書》的簽署是對某種治療結果的保證。當您覺得醫生說明的治療方案等相關信息請明無法清晰明白時，最好尋求資深醫療法律專業律師的幫助。

因為很多案件涉及複雜的法律責任歸屬、醫療費用計算、保險協商等問題，若缺乏專業法律支援，受害者可能因不熟悉程序而錯失求償時機，或草率接受不合理的和解方案，這也就是張律師一直張調，任何人身意外傷害事件發生後，一定要在最快的時間內聯絡專業的法律顧問/律師，取得專業協助。

張向榮專業律師團隊深知他們的專業使命就是讓法律成為受害者最有力的依靠。該律所提供「零風險諮詢」與「勝訴後收費」方案，若需法律協助，請即致電：212-680-4281(中文)；訪辦公室，請先預約：地址：長島 200 Garden City Plz., Ste.224, Garden City NY 11530；法拉盛 136-20 38 Ave., Ste.10B, Flushing NY 11354；曼哈頓 5 Penn Plaza, 23 Fl., New York NY 10001。電郵：[email protected]網站：LawSCL.com