粵語經典長劇《梁祝》華埠公演成功全場爆滿

文武生邵慶儀(飾演梁山伯)與正印花旦桂蓮(飾演祝英台)。

由鳳鳴粵劇團籌備一年多的粵劇經典長劇《梁山伯與祝英台》，於日前在紐約華埠 中華公所大舞臺開鑼，吸引很眾多粵劇戲迷買票入場欣賞，逾450多個位子座無虛席，現場掌聲雷動、氣氛熱烈，特別那埸化蝶舞蹈，由正印花旦桂蓮專心設計的蝴蝶舞，與6位蝴蝶仙女，一出場個個美麗萬千、舞姿優雅，演出圓滿成功，贏得全場觀眾一致讚賞。

演出由文武生邵慶儀與正印花旦桂蓮聯合主演，兩人以紮實的功底將梁山伯的儒雅深情與祝英台為堅毅的愛情演繹得淋漓盡致入木三分。該長劇演員由社內多位資深演員聯袂演出，有雙雙飾人心、甄美球飾士九、簡肇雄飾祝英台父親、雷珍珍飾祝英台母親、陳美美飾師母、馨馨飾梁山伯母親，蝴蝶仙女有朱漫玲、伍艷伶、芬芬、李影、陳美美、雙雙陣容鼎勝，更配合現場專業樂隊全程伴奏。全劇分六大部分演出，演員唱做念打俱佳，臺風穩健，角色之間默契配合，將這段千古傳頌的愛情悲劇演繹得感人至深，令觀眾如癡如醉。

現場不少僑胞表示：「在異國他鄉看到如此原汁原味的粵劇大戲，倍感親切與感動。」 此次全本演出不僅令長者觀眾重溫家鄉情懷，也讓不少年輕觀眾首次接觸並加深對粵劇藝術的認識與喜愛，達到了「傳承文化、感動人心」的深遠意義。