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改變職業生涯 創造成功機會紐約人壽頂尖華裔資深經理（Senior Partner）-于杰

紐約訊
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紐約人壽招聘會各界人士熱烈參與。
紐約人壽招聘會各界人士熱烈參與。

六月的紐約，絢麗多彩。在紐約人壽舉辦的職業討論會更給生活中增添絢麗的風景。如同于杰在會中提到，工作的滿意度及前膽性影響著每個人生活的品質。而具前途的工作，除了是健全的企業制度，良好的工作環境外，最重要的是要一位好上司，遇到好的伯樂成就好的未來！        

選擇于杰絕對是你人生中的明智選擇。十多年大量業界精英的豐富培育經驗、團隊業績連年榮居榜首的斐然成績，其團隊更為全球百萬圓桌會員最多的團隊。多位名列前茅的理財顧問，包括華裔市場頂尖的理財顧問Tracy Chen亦是靡下大將。五月二十九日精彩的紐約人壽招聘會中，于杰表示，接觸到許多從不同的職業轉向金融行業的僑胞，每位皆能憑藉自身努力來實現自己的理想和目標，為家人帶來更好的生活的潛力精英。                                    

于杰表示，招聘會中吸引求職者的是紐約人壽的公司形象，收入潛能，福利套餐及職業前景，分析與會者有：（1. ）赴美前為專精人士，對職業發展前景有要求者。（2.）在美大學畢業後，工作不盡人意，期盼得到長久且穩定的工作者。（3.）對朝九晚五的工作心生倦意，創業卻苦於無資金支撐者。或是家庭孩子牽絆，有心突破現況的主婦。或因市場需求萎縮，行業利潤下降，對其工作失去了激情者;崗位與能力發揮不匹配，或價值不對等者。工作無法實現個人價值，晉升空間小等人士。紐約人壽的業務代表經理職位在很大程度可滿足上述幾種情況的需求。

紐約人壽業務代表和經理職位具長久發展性且晉升空間充裕。公司提供一流的培訓，可更好的實現自身價值，豐厚的收入報酬且時間靈活自由，備有全方位的優厚福利待遇，包括退休金計畫401K、醫療、傷殘保險和養老金計畫等。于杰深知每位求職者期待以全新的工作體驗，超越平凡或現狀的心願。猶如人生導師的于杰，以獨特新穎的內容因材施教並堅持親授各種輔導課培育新人，從保險、理財、投資計畫到如何與客人溝通，建立良好關係，真正手把手教授。不定期的舉辦職業規劃討論會，邀請社區成功人士和金融業專家共同分享成功之路，幫助想要成功的人，發揮他們的潛能，實現人生夢想。

一通電話，改變職業生涯！一個選擇，創造成功機會！長島分公司總裁約翰. 克裡曾這樣評價：「于杰是紐約人壽頂尖的全方位人才！」正在考慮轉換跑道的有志之士，不妨打個電話去諮詢，她會幫助你做出明智的選擇，歡迎致電于杰646-24-7457。email：[email protected]

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