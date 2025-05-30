我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

華埠健康診所基金會舉辦2025年度晚宴 表彰王文祥與王范文華夫婦

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠健康診所基金會年度晚宴表彰王文祥（右）與王范文華夫婦（左）。
華埠健康診所基金會年度晚宴表彰王文祥（右）與王范文華夫婦（左）。

華埠健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)於5月12日在紐約曼哈頓下城的Tribeca 360°舉辦2025年度晚宴。

今年，華埠健康診所基金會（CHCF）攜手王嘉廉社區醫療中心，表彰華裔企業家、慈善家王文祥(Walter Wang)與王范文華(Shirley Wang)夫婦，感謝他們對擴大亞裔及其它紐約市弱勢群體醫療服務深遠貢獻。他們慷慨捐贈的297萬美元資金已用於醫療中心的多項重要改善，包括在皇后區法拉盛設立全新的眼科服務、更新位於曼哈頓華埠的兒科診室，以及在醫療中心的六個服務地點增聘醫療專業人員。

華埠健康診所基金會董事局主席鄺理中醫生(Dr. Raymond Fong) 表示:「對王文祥先生和王范文華女士在公共健康領域的大力支持以及對我們實現使命而做出的貢獻和投入深表感謝，王文祥夫婦的慷慨支持將對我們能夠服務的最需要幫助的群體產生深遠影響，我們很榮幸能夠接受這筆來自一個在全球健康領域中皆有傑出貢獻的家族的捐款，這將幫助我們更好地服務社區。」

晚宴活動內容豐富多元，亮點之一為多位嘉賓發表致辭，包括王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書先生（Kaushal Challa），以及全球基礎建設合夥公司（Global Infrastructure Partners）合夥人及副主席金墉先生（Dr. Jim Yong Kim）。

當晚重點環節為頒獎儀式，正式向王文祥與王范文華夫婦致敬，表彰他們對促進亞裔及其它弱勢群體醫療服務可獲得性所做出的卓越貢獻。

年度晚宴彰顯了王嘉廉社區醫療中心的使命，即為所有社區成員提供優質且可負擔的醫療服務，無論其移民背景、是否有能力支付醫療費用或說何種語言。此次活動所籌得的善款，將全部用於支持醫療中心繼續推動其使命，提升亞裔及其它弱勢社區的醫療服務可獲得性，促進醫療公平。

華埠健康診所基金會是由醫療保健專業人士與個人創辦的符合聯邦501(C)(3)的非牟利性機構，基金會通過舉辦活動和籌款方式募集資金，以幫助服務不足的亞裔社區和其他弱勢群體獲得優質的醫療保健資源。基金會支持了王嘉廉社區醫療中心提供的醫療保健服務。瞭解詳情，請瀏覽：www.chinatownhealth.org

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息，請瀏覽：www.cbwchc.org

華埠 亞裔 曼哈頓

上一則

獨╱華男無照按摩師涉性侵 強行脫衣觸碰少女私處被捕

下一則

紐約迎初夏果熟時 周末到這些農場採摘趣
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「華埠先生」黃定國 一生為華人權益奮鬥 扭轉外界刻板印象

「華埠先生」黃定國 一生為華人權益奮鬥 扭轉外界刻板印象
亞裔美好社區促進會 5/31年度慶典

亞裔美好社區促進會 5/31年度慶典
曼哈頓第一社委通過決議 籲華埠監獄改建住宅

曼哈頓第一社委通過決議 籲華埠監獄改建住宅
「華埠先生」黃定國為華人權益奮鬥的一生

「華埠先生」黃定國為華人權益奮鬥的一生

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
面對巨大的政策變動，小瑞卻絲毫不意外，「我遲早要離開美國，我在這裡看不到未來」。(路透)

哈佛中國留學生：遲早會離美 我在這看不到未來

2025-05-25 20:37

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動