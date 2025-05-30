華埠健康診所基金會舉辦2025年度晚宴 表彰王文祥與王范文華夫婦

華埠健康診所基金會年度晚宴表彰王文祥（右）與王范文華夫婦（左）。

華埠 健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)於5月12日在紐約曼哈頓 下城的Tribeca 360°舉辦2025年度晚宴。

今年，華埠健康診所基金會（CHCF）攜手王嘉廉社區醫療中心，表彰華裔企業家、慈善家王文祥(Walter Wang)與王范文華(Shirley Wang)夫婦，感謝他們對擴大亞裔 及其它紐約市弱勢群體醫療服務深遠貢獻。他們慷慨捐贈的297萬美元資金已用於醫療中心的多項重要改善，包括在皇后區法拉盛設立全新的眼科服務、更新位於曼哈頓華埠的兒科診室，以及在醫療中心的六個服務地點增聘醫療專業人員。

華埠健康診所基金會董事局主席鄺理中醫生(Dr. Raymond Fong) 表示:「對王文祥先生和王范文華女士在公共健康領域的大力支持以及對我們實現使命而做出的貢獻和投入深表感謝，王文祥夫婦的慷慨支持將對我們能夠服務的最需要幫助的群體產生深遠影響，我們很榮幸能夠接受這筆來自一個在全球健康領域中皆有傑出貢獻的家族的捐款，這將幫助我們更好地服務社區。」

晚宴活動內容豐富多元，亮點之一為多位嘉賓發表致辭，包括王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書先生（Kaushal Challa），以及全球基礎建設合夥公司（Global Infrastructure Partners）合夥人及副主席金墉先生（Dr. Jim Yong Kim）。

當晚重點環節為頒獎儀式，正式向王文祥與王范文華夫婦致敬，表彰他們對促進亞裔及其它弱勢群體醫療服務可獲得性所做出的卓越貢獻。

年度晚宴彰顯了王嘉廉社區醫療中心的使命，即為所有社區成員提供優質且可負擔的醫療服務，無論其移民背景、是否有能力支付醫療費用或說何種語言。此次活動所籌得的善款，將全部用於支持醫療中心繼續推動其使命，提升亞裔及其它弱勢社區的醫療服務可獲得性，促進醫療公平。

華埠健康診所基金會是由醫療保健專業人士與個人創辦的符合聯邦501(C)(3)的非牟利性機構，基金會通過舉辦活動和籌款方式募集資金，以幫助服務不足的亞裔社區和其他弱勢群體獲得優質的醫療保健資源。基金會支持了王嘉廉社區醫療中心提供的醫療保健服務。瞭解詳情，請瀏覽：www.chinatownhealth.org

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多信息，請瀏覽：www.cbwchc.org