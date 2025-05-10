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亞洲小姐大賽，群英薈萃—盡顯新時代女性風采

紐約訊
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羅蘭之小姐憑藉其優秀的綜合實力，一舉奪魁，成為名副其實的全球網路小姐。
羅蘭之小姐憑藉其優秀的綜合實力，一舉奪魁，成為名副其實的全球網路小姐。

由亞洲小姐競選大會主辦的每年一屆選美賽事在紐約如期舉行。全球各地華人女性菁英通過各個環節的競選，選出多項桂冠，完美展示了新時代的女性風采。

該項賽事主辦方亞洲電視（ATV）於1985年在香港創立，該賽事已成全球歷史最悠久、影響最廣泛的華語選美賽事之一，迄今已吸引上千位優秀亞裔女性參與。USA美國賽區由美國藝盟製作公司與ATV聯合主辦，是北美地區極具影響力的亞裔文化賽事。截止到今年，已經連續舉辦了17屆。

這些年來USA美國賽區湧現出了一大批的傑出的華裔女性精英，如2023屆冠軍車笑瑤（5號佳麗），亞軍劉倩（9號佳麗），季軍王思元（10號佳麗）等等。

2023年亞洲小姐競選首度推出的全球網路小姐競選的賽項，在在互聯網引起了巨大反響，線上報名人數高達2萬多人，創造了該項賽事以來的最高報名人數，最終羅蘭之小姐憑藉其優秀的綜合實力，背後300多萬的粉絲支持，以及互聯網華語各大平臺的影響力，一舉奪魁，成為了該項賽事的首屆全球冠軍。

USA美國賽區組委會主席毛義德先生（USA亞洲電視影視傳媒集團董事長）表示，亞洲小姐賽事的舉辦，是為了弘揚華人女性的傳統文化美德，給廣大華人女性一個施展才華的平臺。多年來他們與眾多的影視機構及互聯網平臺合作，輸送了大量的人才，給眾多有理想有抱負的女性青年搭建一個提升影響力的平臺。

他補充說，組委會不斷創新，與時代接軌，2023推出了全球網路小姐的競選，羅蘭之女士一舉奪魁，實至名歸，充分展現了其綜合實力和影響力。近年來，通過賽事評選出了很多優秀的選手，她們走向社會後，嚴以律己，除了繼續提高自己水準外，還不斷以亞洲小姐的身份積極投身公益事業，為社會做出了巨大貢獻。

全球網路小姐冠軍羅蘭之女士在接受採訪時表示，非常感謝能有這樣的平臺給其提供了展示自我的機會，她將不負重望，在未來的路上，不忘初心，用自己的影響力去創造更多的社會價值，回饋社會，並積極推動該項賽事的發展，讓更多的人來參與。並組織所有選手一起參與網路，宣場正能量，投身社會公益事業，為全社會的正能量宣導做出應有的貢獻。

華人 亞裔 香港

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