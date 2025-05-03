「高尔夫酒」貴賓邀請賽暨品鑒會紐約站完滿舉行

（左二）總杆冠軍 Jerry Zhang、 （右二）總杆亞軍 John Mei 、（左一）季軍 James Ma 、（右一）頒獎嘉賓: 茅臺股份「高尔夫酒」公司國際貿易部美洲區域經理蔣振禹。

貴州茅臺股份公司出品-「高尔夫酒」公司與美國龍勝酒業連袂呈獻的「歲月之釀, 歷久彌香」「高尔夫酒」紐約站貴賓邀請賽暨品鑒會於2025年4月21日在長島 高爾夫球場（Engineers Country Club）舉辦, 此活動得到了社會各界的廣泛高度認同和支持, 開球儀式由著名神探李昌鈺博士擔任這次賽事的榮譽開球嘉賓, 瞬間點亮了賽事的關注度，不僅吸引了眾多目光，更提升了賽事的品牌價值與社會影響力。賽後當晚舉辦頒獎晚宴。

茅臺「高尔夫酒」的品牌策略與文化交融

在高爾夫球場的翠綠草坪上，不僅是球技的較量，更是品味的交融。茅臺股份「高尔夫酒」貴賓邀請賽暨品鑒會紐約站的成功舉辦。

為高端 「高尔夫酒」品牌進行國際化行銷, 活動成功融合了中國白酒文化與美國高端生活方式，一場結合高爾夫球賽與茅臺「高尔夫酒」文化推廣的活動,展現了茅臺品牌之一「高尔夫酒」在跨文化行銷上的成功, 為這場跨文化盛事奠定了不凡的基調, 高端品牌的國際化之路，並非簡單的產品輸出，而是文化的傳遞，是情感的共鳴。

揮灑汗水與醇香交織的盛會

球場上嘉賓們，揮杆之間，盡顯儒雅風度，在揮灑汗水的同時，也分享著對美好生活的共同嚮往。杯觥交錯之際，茅臺「高尔夫酒」的醇厚香氣綿柔甘醇，感受著運動與文化的完美和諧,為這份優雅增添了幾分東方神韻。

晚宴以「高尔夫酒」為主題，結合文化表演與授權儀式。主辦單位代表龍勝酒業董事長鄧龍、協辦單位紐約超越高爾夫球會會長 John Mei和茅臺股份「高尔夫酒」公司國際貿易部美洲區域經理蔣振禹先後發表致辭，並舉行了隆重的「高尔夫酒」美國區域總經銷授權儀式。

頒獎晚宴上，嘉賓們品嘗了「高尔夫酒」, 匠心獨運, 美酒佳釀，需要細細品味，方能領略其真諦。在精心營造的氛圍中，來賓們不僅能夠親身感受茅臺「高尔夫酒」的卓越品質，更能深入瞭解其背後所承載的文化底蘊。他們紛紛表示“酒味芳香濃郁，甘烈酒香回味悠長”。晚宴席上嘉賓們踴躍訂購 「高尔夫酒」,他們對「高尔夫酒」的甘醇老酒風格傳遞的東方生活美學內涵給予了高度評價。

2025年「高尔夫酒」紐約站貴賓邀請賽暨品鑒會獲獎球友:

總杆獎：冠軍 Jerry Zhang 72杆，亞軍 John Mei 73杆，季軍James Ma 76杆。

淨杆獎：冠軍 Hong Jia ，亞軍 Bofu Xie，季軍Annie Gao 。

最近距離獎 : Jun Chen

最遠距離獎 : (男子組): 楊凱

最遠距離獎 : (女子組): 孫蘭蘭

主辦單位代表龍勝酒業董事長鄧龍表示非常感謝 “金牌廚櫃, 安聯保險 ”對這次活動的慷慨贊助。讓「高尔夫酒」紐約站貴賓邀請賽暨品鑒會成功地將文化、生活與社交元素融合在一起。透過多元文化的呈現、體育賽事的引入以及社交互動的促進。

出席這次活動社會賢達和政商界: 美國龍勝酒業董事長鄧龍、茅臺股份「高尔夫酒」公司國際貿易部美洲區域經理蔣振禹、超越高爾夫俱樂部會長John Mei、美東福建同鄉會主席陳桓、美國香港 總商會主席陳尚莊、紐約納蘇郡市議員Christine Liu、美國華商會創會員老，美國紐約中美商會前會長劉建邦、金牌櫥櫃北美CEO Stephen Wang 、文化界、高爾夫圈層嘉賓聚首一堂, 活動巧妙地將高爾夫的優雅、文化的底蘊與人與人之間的真誠互動，完美融合。

“所謂伊人，在水一方”，茅臺「高尔夫酒」的這次跨文化行銷，猶如一次美麗的邂逅，在東西方文化的交融中，激蕩出令人驚豔的火花。它不僅提升了茅臺「高尔夫酒」的品牌價值，更為中國白酒走向世界。

高爾夫球賽事的精彩紛呈，與晚宴上隆重的頒獎儀式交相呼應，將體育精神與文化氛圍完美結合。晚宴以「高尔夫酒」為主題，結合文化表演與授權儀式，更標誌著茅臺「高尔夫酒」在國際市場上邁出了堅實的一步，其品牌影響力將因此而持續擴大，走向更輝煌的未來。

相信在不久的將來，高尓夫酒將會在更多高端場合綻放光芒，成為更多懂酒人的摯愛。