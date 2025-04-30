第三屆「身心康泰同樂日」5月10日在曼哈頓華埠YMCA舉行

第三屆「身心康泰同樂日」將於5月10日在曼哈頓華埠YMCA舉行，圖為主辦機構及各協辦單位代表合影於新聞發佈會。

每年五月是精神健康意識的月份，作為一個健康的人，心理健康 與身體健康之間都是存在著密切的關係。心理健康是在成長發展過程中，擁有認知合理、 情緒穩定、行為適當、人際和諧、適應變化的一種完好狀態。一個健康的心理將會帶來家庭的和睦、社會的和諧，也會直接帶來身體健康。

有見及此，美亞共同促進會將與華埠 YMCA攜手舉辦第三屆2025年度的「身心康泰同樂日」。 是次活動將在五月十日(星期六)上午十時至下午一時，在紐約華埠包厘街273號YMCA舉行。 是次活動除了得到大學陸瞵之家及華埠退休 居民社區服務的支持外,並邀請了超過20多個紐約市 政府機構、社區非營利團體、 醫療健保 機構共同參與。

第三屆「身心康泰同樂日」將於5月10日在曼哈頓華埠YMCA舉行，圖為主辦機構及各協辦單位代表合影於新聞發佈會。

活動當天，專門邀請格瑞斯廣場醫院的亞洲精神病學項目委員會主席及資深臨床心理專家鄭端欣博士為現場民眾講解「代代有”心”事」，來分享不同年代的心理健康、障礙及解決方法。除了專家學者的講解和互動、身心健康資訊分享外，現場還將有精美禮品贈送給到場的民眾，同時還有幸運大抽獎，抽獎禮物非常豐富。

因場地所限，敬請欲參加活動的民眾於五月五日(星期一)早上九時三十分，親臨華埠退休居民社區服務(勿街7號)領取活動門票。查詢電話（212）619-3073。為免向隅，緊記屆時迅速行動!