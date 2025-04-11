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海之滴健康提醒：遵循科學服用褐藻糖膠時間效果佳

紐約訊
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海之滴褐藻糖膠獲日本健康營養食品協會頒發JHFA。通過安全、高品質的褐藻糖膠產品支持健康生活。
海之滴褐藻糖膠獲日本健康營養食品協會頒發JHFA。通過安全、高品質的褐藻糖膠產品支持健康生活。

踩對時間服用褐藻糖膠對免疫支援功效最大化十分必要。  海之滴解釋道， 幾乎所有生物從誕生之初就遵從著一個無形的“時鐘”繁衍生息，體溫、脈搏、呼吸以及血糖、激素分泌，也都像是被一個時鐘控制著，這就是“生物鍾”。 遵循生物鍾節律，能讓身心每天都處在完美狀態，遠離疾病的侵擾。

長期研究褐藻糖膠免疫功能的日本立川大介醫學博士說道， 人體負責免疫力的免疫細胞在大約每 6 小時出現一次峰值， 24小時出現4個免疫的高峰和低谷。  研究表明： 每天服用四次褐藻糖膠（早上、中午、晚上和睡前）可以更有效地支援免疫細胞。

海之滴總經理小林大介先生表示，海之滴專業客戶服務不僅僅幫助客戶完成訂單的流程， 他們會 根據不同的年齡和生活方式，健康情況， 給您指定出最合適和最有效的服用褐藻糖膠的方案。 例如，褐藻糖膠具有養護胃粘膜和支援食慾的功能。 因此，如果食欲不振，胃口差，飯前服用比飯後服用更有效。 聯繫海之滴的專業褐藻糖膠專員， 根據您不同的狀況， 提供最好的褐藻糖膠方案。

此外，海之滴總經理小林大介先生在日前研討會上發表報告時特別說明： 海之滴褐藻糖膠是市場上唯一榮獲日本健康與營養食品協會認證（JHFA）的褐藻糖膠產品。 經過七年的研究，從沖繩海藻、裙帶菜孢子葉和籠目昆布中萃取出的三種褐藻糖膠結合起來，開發出一種名為「限量版」的配方。 這款新配方之所以稱為「限量版」，是因為目昆布極其稀有，無法大量生產。  全新限量版配方已在日本獲得發明專利。新的限量版與褐藻糖膠液體型可以一起服用或交替服用。這款配方包含三種褐藻糖膠，並加入姬松茸菌絲體的萃取物。這四種天然成分能產生協同效應，從多角度幫助免疫系統更有效、更快速地運作，達到更大的效果。

日本立川大介醫學博士唯一推薦海之滴褐藻糖膠，唯一獲得日本營養和食品學會JHFA 認證得純天然褐藻糖膠， 最適合長期需要去醫院，極度疲勞，味覺改變， 吞咽困難， 口腔和腸胃不適，免疫力低下的朋友。海之滴為讀者提供褐藻糖膠粉末型試用， 請撥打海之滴中文熱線聯繫專業褐藻糖膠專員：打國語熱線 1-888-482-5888， 粵語熱線1-888-853-6888。進一步詳情，請瀏覽網站：www.kfucoidan.com

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