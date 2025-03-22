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38歲即中風偏癱 這些人群應警惕心律不齊

紐約訊
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百康仁德心血管專科醫生張乃倫（Nai-Lun Chang, MD ）提醒年輕一族警惕心律不齊現象以減低中風風險。
百康仁德心血管專科醫生張乃倫（Nai-Lun Chang, MD ）提醒年輕一族警惕心律不齊現象以減低中風風險。

大家可能都有這樣的體驗：心臟突然漏跳了一拍，同時可能還伴有頭暈等症狀。這是不是意味著患上了心臟病呢？

紐約百康仁德醫生集團（rendr）（外鏈：https://www.rendrcare.com/zh-hk）的心血管專科醫生張乃倫（Nai-Lun Chang, MD ）表示，心律不齊是指心跳不規則。嚴重時，心律不齊還可能伴有頭暈、胸悶、胸痛、氣短等症狀。

張乃倫醫生指出，心律不齊是相當普遍的現象，應該依據出現症狀的輕重、出現頻率、持續時長及當事人整體的健康狀況來判斷心律不齊是“良性”還是“惡性”的。例如在年輕人中比較常見的“竇性心律不齊”，一般與焦慮、勞累、睡眠不足等因素有關，通常不需要進行治療，只需通過健康的生活習慣進行調節。

但如果心率遠超於正常範圍，並且頻繁出現；或是出現氣短、頭暈、嘔吐、甚至昏迷等症狀，就應該考慮及時就醫。醫生會通過心電圖、動態心電圖檢測儀等方式，來確定心律不齊的類型，如心室顫動、房顫等。

值得警惕的是，嚴重的心律不齊可能會併發中風、心力衰竭、猝死等。有高血壓、糖尿病、睡眠呼吸暫停症、甲狀腺功能亢進或減退，或是已有心臟病史的朋友，尤其應該警惕心律不齊。

張乃倫醫生舉例說，她曾接診一位38歲的患者，他患有高血壓和睡眠呼吸暫停症，曾出現心律不齊的狀況。但患者認為自己年輕力壯，沒把自己的病放在心上。結果某天早上醒來，患者頭暈目眩，臉部歪斜，之後被確診中風。這名患者先後兩次中風，並出現腦溢血，未滿四十歲就已偏癱，只能靠輪椅生活。如果患者及早就診，就可能避免如此嚴重的後果。

張乃倫醫生（Nai-Lun Chang, MD）專長於心血管疾病、介入心臟病學，目前她在百康仁德旗下的三家診所看診。分別在布魯克林59街762號底層，電話：(718)393-5333；布魯克林86街1865號，電話：(718)975-8778；史丹頓島海蘭大道2455號，電話：718-362-6886。

掃瞄微信公眾號二維碼，即可獲得由百康仁德醫生提供的更多專業健康信息、養生資訊。
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