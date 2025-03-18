Citi新春促銷倒計時，獨家好禮等您領取

贈品圖示並非實際尺寸。金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。「靈蛇花開」背面的別針為18K金。

蛇年開春之際，Citi 2025年新春促銷活動火熱進行中，今年特別創作多款蛇年獨家藝術珍藏品，將智慧與財富寓意融入設計。不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享Citi專為2025年新春促銷活動而精心設計的贈品。

每一款獨家好禮都融入了傳統元素，例如有富貴繁榮涵義的牡丹，寓意財源滾滾的金幣，代表平安貴氣的綠水晶，象徵智慧、靈活與成長的靈蛇，結合非凡工藝精心打造出以下藝術珍藏品：

* 18K金「花開富貴」金墜：以一朵盛放的高貴牡丹為靈感，寓意財富與新的開始。

* 24K純金「翠蛇盈金」金墜：翠綠與純金結合，象徵智慧與財富雙收。

* 24K純金「金蛇聚寶」金墜：參考古代錢幣設計，融入蛇身型態，寓意財富累積、生生不息。

* 24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針：靈蛇盤繞花朵，中間點綴珍珠，代表智慧與美麗並存。

* 24K純金「福蛇抱翠」金墜：蛇身輕抱綠水晶，寓意平安與富貴雙喜臨門。

Citi還特別邀請亞裔 新銳藝術家Tina Yu創作了24K純金擺飾「瑞蛇守財」和24K純金「永恆手鏈」，結合時尚與吉祥元素，兩款設計適合作為家居或日常配飾，也很有紀念意義。

在過去二十年間，Citi持續推出與農曆新年文化結合的收藏品，每年新春都為尊貴客戶打造獨家贈品。2025年，Citi希望客戶從蛇年獲得啟發，運用智慧，增強自信，迎接好運。

參加條款及細則：客戶可以經由參加2025新春促銷活動，並完成各級別所要求的活動要求以獲取贈品。可以在2025年9月30日起，到所在分行領取贈品。

參加資格 2025年新春促銷活動適用於至少年滿18歲的Citibank的新開戶或現有的消費者客戶，以及新開戶或現有的商業銀行客戶。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，請瀏覽www.citigroup.com。

此促銷活動於2025年3月31日截止。請親臨您當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。