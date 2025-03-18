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紐約人壽職業轉型的良機 實現收入無上限與享受全面公司福利的機會

紐約訊
紐約人壽實現收入無上限的職業機會，歡迎與分行經理周蓉芳連絡。
紐約人壽實現收入無上限的職業機會，歡迎與分行經理周蓉芳連絡。

在如今競爭激烈的就業市場中，找到既能提供成長空間又能帶來穩定保障的職業並不容易。然而，紐約人壽保險公司（New York Life）為有志之士提供了一個改變人生的絕佳平臺，通過全面的培訓和完善的福利體系，助您實現職業轉型，開啟一段無上限收入的成功之旅。

系統培訓與終生成長

紐約人壽通過旗下的紐約人壽大學（New York Life University），為新加入的業務代表提供系統化的專業培訓，幫助他們迅速掌握行業知識和實踐技能。同時，公司通過團隊合作和資深管理者的指導，確保每位新成員能夠順利成長為獨立而專業的保險和理財業務代表。

全面的公司福利

紐約人壽不僅提供讓人心動的收入增長機會，還擁有全面的福利體系，幫助員工在職業和生活上都獲得安心與幸福，包括：

•   醫療保險

•   團體定期保險（Group Term）

•   傷殘收入保險

•   401K退休計畫

•   公司養老金（Pension）

此外，公司還特別為合格的業務代表子女提供獎學金機會，並組織豐富的國內外學習及度假活動，為員工的生活增添更多色彩。

適合您的加入條件

只要有基本英文閱讀與理解能力（不看重英語口語），有合法工作身份，並且具備以下品質：

•   願意努力學習

•   樂於助人並勇於面對挑戰

•   渴望突破現狀並追求卓越

紐約人壽分行經理-周蓉芳表示，紐約人壽歡迎各界人士的加入，並為您提供一個收入無上限的職業機會以及全方位的支援，幫助僑胞實現事業和生活的雙贏。

行動從現在開始，如果您渴望開啟一段嶄新的職業旅程，歡迎致電紐約人壽法拉盛分行經理周蓉芳，電話: 347-233-8960，瞭解更多詳情。與紐約人壽攜手，為自己和家人創造一個更美好的未來！

醫療保險 法拉盛 退休

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