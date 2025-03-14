傳承國粹守護健康 大唐醫風中醫館盛大開業

大唐醫風中醫館開業儀式

大唐醫風中醫館，即「PhonixCare中醫診所」曼哈頓 旗艦店盛大開幕，帶給您奢華與全面健康的邂逅。該醫館融合傳統中醫與現代實踐，提供全面的健康與美容解決方案。PhoenixCare針灸與物理治療中心在Serene Feng博士的專家領導下，自豪地宣布其旗艦診所 PhoenixCare Midtown East開業，該診所位於150 E 55th St, New York, NY 10022。

PhoenixCare 致力於將傳統中醫 (TCM) 智慧與現代西方醫學實踐結合起來，提供個人化、實證治療，促進永續健康和自然美麗。「我們的使命是創造一個讓客戶獲得全面健康和活力的庇護 所」馮博士說。「通過將歷史悠久的技術與現代方法相結合，我們能夠為您解決健康問題的根源，自然地恢復活力，並享受長期的福祉。」

PhoenixCare Midtown East提供廣泛的全面治療，旨在滿足每位客戶的獨特需求。亮點包括：● 女性健康：生命各階段的個人化照護。 「我們熱愛我們的社區，努力創造一個讓人們獲得整體健康和活力的空間。」● 針灸：針對多種病症的針對性、實證的治療方法。● 美容針灸：一種天然、非侵入性的抗衰老解決方案替代方案。 ● 物理治療：依照每位患者在各種情況下的特定需求量身訂做。● 草藥：定製配方以恢復平衡和健康。● 食療：中醫指導的整體健康營養建議。● 推拿（按摩）：改善血液循環、減輕緊張的治療技術。● 拔罐療法：透過傳統方法排毒、改善血流。● 艾灸：溫熱療法，增強精力，增強免疫力 。● 刮痧：溫和的刮痧技術可緩解慢性疼痛並促進癒合等。

在PhoenixCare，每位客戶都受益於具有中醫和西方醫學背景的精英執業團隊的專業知識。每次就診都從全面的諮詢開始，包括診斷、評估和個人化治療計劃。這種深思熟慮、以客戶為中心的方法確保了長期解決方案，不僅限於緩解症狀，還促進持久的健康和美麗。

診所豪華的環境旨在提供平靜祥和的治療空間，以患者滿意度為首要任務。藉此盛大開幕之際，PhoenixCare Midtown East為新客戶提供獨家促銷活動。欲了解詳情，請造訪：phoenixcarehealth.com 查看他們的特別優惠，如欲了解更多資訊或安排預約，請致電212-586-8899。