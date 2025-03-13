皇后區長島市2-21 Malt Drive豪華大樓廉租屋現正開放申請3月24日周一截止

長島市豪華廉租屋公寓大廈2-21 MALT DRIVE APARTMENTS，現正接受合格民眾的申請入住。

由紐約市 房屋局「房屋連結計畫」(NYC Housing Connect)所負責開發的豪華廉租屋公寓大廈---2-21 MALT DRIVE APARTMENTS，位於 2-21 MALT DRIVE, QUEENS（LONG ISLAND CITY）, NY 11101，共有244套新建單位，免申請費與仲介費，即日至3月24日周一開放給合乎條件的民眾申請。

該大廈禁煙，設施便利，24小時有人值守大堂、樓內有住戶管理員、包裹室也有值班人員。此外，大廈設置有俱樂部活動室*、休息室*、聯合辦公室*、會議室*、兒童遊戲室*、健身中心*、景觀庭院和屋頂平臺*、室外游泳池*、共用洗衣房*、單位內洗衣機/烘乾機、停車庫*、自行車存放處（*需額外付費）。每戶最多可養兩 (2) 隻寵物，每隻限重75磅，部分品種有限制。租戶可提前一個月入住，押金減少$1,000。交通方面，大廈附近有公車Q69與Q103行經，長島鐵路及曼哈坦東河渡輪站點也在近處。

該建築預計可獲得紐約市房屋保護和開發局 (Department of Housing Preservation and Development, HPD) 421A 稅收激勵計畫 (421A Tax Incentive Program) 的稅收豁免。個人或家庭均可申請入住該廈，有待出租的單位分為統倉、一與二臥，申請人的家庭人口限一至五人，租金 $2,490-3,590，收入要求為$85,372-$218,010。除上述條件外，申請人需要滿足其他選擇標準。紐約市居民申請，普遍享有選擇公寓的優先權。紐約市致力於在本市所有社區貫徹包容性原則，包括支持紐約市民居住在自己所選的社區，而無論他們的原住社區在哪裡，也無論他們想要搬入哪個社區。

值得注意的是 1） 承租人負責支付電費。租金包含烹飪用燃料費、暖氣費和熱水費。 2） 家庭人數包括所有同住人，包括父母子女。承租人受居住標準制約。 3） 家庭收入包括薪資、時薪、小費、社安金、子女撫養費及其他收入。收入指南可能時有變更。 4） 所列最低收入 可能不適用於持有第8節所述住房券或享受其他租房補貼的合格申請人。資產限制同樣適用。更多資訊： MaltDriveLottery.com。

如何申請？線上或書面郵件申請。如線上申請，請上網至 https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。如用書面郵寄方式索要申請表，請將回郵信封寄至：2-21 MALT DRIVE APARTMENTS, PO BOX 1543, NEW YORK, NY 10159。每個開發項目只接受申請人一份申請表。請勿重覆提交，也請勿同時線上和寄送書面申請表。如申請人提交一份以上申請表，可能會被取消資格。

截止日期是何時？申請人必須於2025年3月24日當天或之前寄出書面申請表或提交線上申請，逾期申請將不予考慮。提交申請表之後，需要經過哪些流程？截止日期之後，將以抽籤方式選出部分申請並予審查。如果您的申請表被選中，並且您基本符合資格，您將獲邀提交檔案，以進一步確定您是否符合申請資格。通常主事者會在申請截止日期後2至10個月內與申請人聯繫。屆時，您需要提交可證明您家庭人數、家庭成員身份和家庭收入的相關文件。