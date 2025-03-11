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張蔚律師服務華人社區專業信託經驗豐富 親切有禮值得信賴

紐約訊
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張蔚律師專精信託，親自服務華人社區。
張蔚律師專精信託，親自服務華人社區。

為什麼越來越多的長者轉向醫療補助信託基金來保護他們的未來?許多僑胞花了一輩子的時間累積財富與積蓄，希望能夠將遺產傳給子女。但意外來臨時，長者卻面臨著一個壓倒性的現實---長期照護的費用是如此的高昂並極可能很快的耗盡畢生累積的儲蓄。此時，醫療補助信託基金絕對是你我的救命稻草。相關資訊，歡迎與張蔚律師聯繫，得到更多詳情。

張蔚律師解釋設立醫療補助信託的好處。他說，醫療補助信託是一種不可撤銷的法律安排，允許老年人將其資產轉移到受保護的帳戶。由於這些資產不再在他們個人名下，因此它們不會被計入醫療補助的嚴格收入限制，意味著有資格獲得醫療補助，而無需犧牲他們所努力的一切。

設立醫療補助信託的另一個好處是避免財務陷阱。許多長者擔心，去世後，他剩餘的遺產將被政府用來彌補他花費的醫療費用。然而，放置在醫療補助信託中的資產則不受此影響，可以傳給繼承人，而不是被國家認領。此外，設立醫療補助信託可保護配偶和後代。對於已婚夫婦來說，經濟風險甚至更高。如果配偶一方需要療養院護理，另一方可能很難維持自己的生活水平。醫療補助信託可確保健康配偶仍可使用資產，同時仍確保另一方獲得醫療補助資格。此外，它還保證任何剩餘資產將按計劃分配給他們的孩子和親人。近年來，美國長者設立醫療補助信託基金的數量明顯增加。張蔚律師建議僑胞要儘早行動，醫療補助具有五年的回溯期，這意味著任何轉移都必須在申請福利之前儘早完成。

許多已設立醫療補助信託的民眾表示，建立醫療補助信託基金的決定讓他們安心，知道自己確保了自己及家人的未來，現在的他們更可以專注於自身及家庭的健康，而不用擔心失去一切。張律師說，隨著長期照護費用的節節上漲，越來越多長者意識到適當的規劃不僅僅是一種選擇，而且是必要的規畫。對許多人來說，醫療補助信託被證明是他們所需的生命線。

張蔚律師樓專精遺產信託、買賣房產過戶、生意買賣簽訂合約和解讀租約、合約等服務。張律師的團隊陣容強大，處理快捷、精良、準確，絕不耽誤或浪費時間，收費合理。律師樓地址：136-20 38th Ave, #3A, Flushing, NY 11354(飛躍皇后大樓，Queens Crossing)，華語服務電話： 646-294-4582，英語服務電話：718-878-0228，電郵：[email protected]，網站： www.cheunglawoffice.com。

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