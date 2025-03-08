光環密宗 大圓滿密法班 3/13全球免費布施一日禪

2025 春季大圓滿密法班，將由著名的金剛乘高僧 紫光上師 親自授課．

當今世界正面臨嚴峻的健康危機，全球多種慢性疾病與疫情 的困擾讓無數家庭和個人受到影響。面對這樣的挑戰，光環密宗以其獨特的佛醫智慧與深厚的修行法門，為世人帶來希望，幫助大家走向健康的道路。免費公開法會日期:3月13日，免費參加，歡迎各界人士前來聆聽。

為了讓更多人從佛教智慧中受益，光環密宗特別舉辦 2025 春季大圓滿密法班，將由著名的金剛乘高僧 紫光上師 親自授課，傳授對抗疾病、強化免疫系統的佛法密法，幫助學員重獲健康、平靜心境。

此次法會內容包括傳授如何運用佛教的療癒法門來改善身體健康，預防及治療各種常見病症，尤其是針對高血壓 、糖尿病 、失眠、焦慮症、肥胖等疾病有顯著的效果。法會中，紫光上師將深入淺出地解釋如何運用佛法中的“心靈療癒”來促進身心的平衡，並幫助學員建立正確的生活態度，進而達到真正的健康。

除了傳授健康密法，法會還包含了身心靈的綜合修行，旨在幫助學員在日常生活中運用佛法來提升內在力量，達到精神與身體的和諧統一，消除負面情緒，並提升生活品質。

活動詳情如下：

• 公開法會：2025年3月13日（2:30 PM - 4:00 PM），免費參加，歡迎各界人士前來聆聽。

• 三天密法班：2025年3月14日 - 18日（共五天），學費 $300。此密法班將深入講解如何將佛教的療癒智慧應用於日常生活中，從而改善身心健康。

• 佛學院春季招生：為了讓更多人受益，佛學院將每年春季開放新一屆招生。名額有限，每屆僅招收20人，年齡在18至30歲的學員可全免學費，並提供學習機會。

此密法班的舉行，不僅是一場傳授智慧的盛會，更是一次身心靈的全面提升。紫光上師指出：「當前的健康危機，正是我們反思並實踐佛法的時機，透過學習佛醫智慧，能夠真正做到預防疾病、提升免疫力、促進身心健康。」

報名及洽詢：妙喜法師

電話：(1518) 853-1873

手機：(1518) 709-8801