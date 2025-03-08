我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

NBA湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼史上最高

康寶萊46周年盛大慶典健康、美麗與自信的盛宴，誠邀您來參與

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
康寶萊46周年盛大慶典 今晚君豪大酒樓舉行
康寶萊46周年盛大慶典 今晚君豪大酒樓舉行

全球領先的營養健康企業康寶萊（Herbalife）將於今晚(3/8)在君豪大酒樓舉行盛大的46周年慶典活動。不僅是對康寶萊46年輝煌歷程的慶祝，更是對健康、美麗與自信理念的深度傳播，誠邀各界嘉賓、社區領袖、忠實客戶與教練共襄盛舉。

康寶萊作為全球第一大營養公司，業務遍及90多個國家和地區，致力於為全球消費者提供高品質的營養產品，涵蓋均衡營養、體重管理、運動營養和健康養生等領域。46年來，康寶萊始終堅持以科學為基礎，幫助無數人實現了更健康、更活力的生活方式。

康寶萊一直積極投身社區建設，支援各類公益活動。過去兩年，康寶萊贊助了100多場社區活動，包括紐約市長官邸AAPI活動，新春、中秋、母親節等節慶活動，以及華人健康日、慈善捐款、遊行及花車活動等。特別值得一提的是，日前康寶萊贊助的中國情歌王子王國權演唱會圓滿成功，王國權將在今晚的慶典上再次獻唱，為觀眾帶來精彩演出。

康寶萊46周年慶典的圓滿舉辦，離不開以下各位贊助商與合作夥伴的慷慨支持與無私奉獻。在此，我們向每一位為此次活動貢獻力量的朋友致以最誠摯的感謝！本次慶典將彙聚多位重量級嘉賓，為觀眾帶來一場視覺與聽覺的盛宴。

贊助商與合作夥伴：牛紅主席（中美華人僑團聯合會）/ Hing Hing 大哥 / 劉比華老師（捐贈畫作並提供舞臺表演）/ 周允主席（旅美上海同鄉會贊助兩個精彩節目）/ 陳恒主席（美國福建同鄉會）/ 陳雲主席（紐約亞裔婦女會）/ David老闆 /國際愛心旗袍藝術團（贊助桌席並提供精彩節目）/ 佳佳Shirley（千萬地產經紀）/Sandy劉姐（美東冷暖空調公司HiTech HVAC Services）/ 紐約中國芭蕾歌劇團（贊助一個節目）/ 肖雲飛教授（美國耶魯大學顧問，贊助一個節目）/ 綠葉舞蹈藝術團（贊助一個節目）/王建英會長（美國中華知青聯合會，贊助男女聲小合唱《再唱洪湖水》）/厲勝利會長（美國紐約華人洗籠協會創會會長）/Nancy總裁（康寶萊，贊助VIP席）/GCA Development Corp./平惠子老師（帶領「王者女神盛典」時尚走秀）/范樹國醫生（紐約州針灸師國醫堂，贊助一首歌）Amy Wang（平安國際物流公司，贊助旗袍秀和漢服表演節目及桌席）/Gary Jiang博士（贊助紅酒）/楊海燕主席（世界愛心婦女會，贊助抽獎禮物）/汪海倫小姐Helen（2024亞洲太太全球總冠軍&亞裔夫人總冠軍，黑天鵝藝術舞團，贊助舞蹈《舞影翩躚》等。

慶典門票僅$88，立刻報名！觀眾不僅可以享受精彩的演出，還能參與抽獎活動，贏取豐厚禮品。

慶典日期：2025年3月8日6PM，地點：紐約法拉盛君豪大酒樓，門票：$88（含抽獎機會），贊助合作請聯繫：9178220310。

華人 亞裔 耶魯大學

上一則

感念長期援助 汶川地震珍珠班學子拜訪世界日報

下一則

羊頭灣鞋店遇持槍搶劫 1嫌遭警方通緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

國土安全部長訪紐約女遊民被燒死地鐵站 再對非法移民發嚴厲警告

國土安全部長訪紐約女遊民被燒死地鐵站 再對非法移民發嚴厲警告
紐約咖啡期貨漲勢暫停 消費者稍獲喘息

紐約咖啡期貨漲勢暫停 消費者稍獲喘息
紐約民主黨市長初選支持度 亞當斯11% 葛謨31%

紐約民主黨市長初選支持度 亞當斯11% 葛謨31%
紐約東區成立跨國打擊犯罪小組

紐約東區成立跨國打擊犯罪小組

熱門新聞

法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

2025-03-02 06:18
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

消防栓前違停阻礙救火 她遭重罰4000元、收刑事傳票

2025-03-03 14:05
截至3月初，紐約州移動身分證(MiD)已擁有超過20萬用戶。該應用旨在將個人身分信息數位化，方便用戶在機場或買酒等場合快速驗證身分信息。(州府移動身分證官方網站提供)

登機、買酒免驗身分 紐約移動ID註冊人逾20萬

2025-03-03 06:37
華埠社區組織發布調查報告稱小商業主認為堵車費對生意影響嚴重，但也有不同聲音認為堵車費的影響尚需時間驗證。(記者許君達╱攝影)

堵車費開徵後華埠客流量「斷崖式下降」 商家租金壓力加劇

2025-03-03 19:29

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對