康寶萊46周年盛大慶典健康、美麗與自信的盛宴，誠邀您來參與

康寶萊46周年盛大慶典 今晚君豪大酒樓舉行

全球領先的營養健康企業康寶萊（Herbalife）將於今晚(3/8)在君豪大酒樓舉行盛大的46周年慶典活動。不僅是對康寶萊46年輝煌歷程的慶祝，更是對健康、美麗與自信理念的深度傳播，誠邀各界嘉賓、社區領袖、忠實客戶與教練共襄盛舉。

康寶萊作為全球第一大營養公司，業務遍及90多個國家和地區，致力於為全球消費者提供高品質的營養產品，涵蓋均衡營養、體重管理、運動營養和健康養生等領域。46年來，康寶萊始終堅持以科學為基礎，幫助無數人實現了更健康、更活力的生活方式。

康寶萊一直積極投身社區建設，支援各類公益活動。過去兩年，康寶萊贊助了100多場社區活動，包括紐約市長官邸AAPI活動，新春、中秋、母親節等節慶活動，以及華人 健康日、慈善捐款、遊行及花車活動等。特別值得一提的是，日前康寶萊贊助的中國情歌王子王國權演唱會圓滿成功，王國權將在今晚的慶典上再次獻唱，為觀眾帶來精彩演出。

康寶萊46周年慶典的圓滿舉辦，離不開以下各位贊助商與合作夥伴的慷慨支持與無私奉獻。在此，我們向每一位為此次活動貢獻力量的朋友致以最誠摯的感謝！本次慶典將彙聚多位重量級嘉賓，為觀眾帶來一場視覺與聽覺的盛宴。

贊助商與合作夥伴：牛紅主席（中美華人僑團聯合會）/ Hing Hing 大哥 / 劉比華老師（捐贈畫作並提供舞臺表演）/ 周允主席（旅美上海同鄉會贊助兩個精彩節目）/ 陳恒主席（美國福建同鄉會）/ 陳雲主席（紐約亞裔 婦女會）/ David老闆 /國際愛心旗袍藝術團（贊助桌席並提供精彩節目）/ 佳佳Shirley（千萬地產經紀）/Sandy劉姐（美東冷暖空調公司HiTech HVAC Services）/ 紐約中國芭蕾歌劇團（贊助一個節目）/ 肖雲飛教授（美國耶魯大學 顧問，贊助一個節目）/ 綠葉舞蹈藝術團（贊助一個節目）/王建英會長（美國中華知青聯合會，贊助男女聲小合唱《再唱洪湖水》）/厲勝利會長（美國紐約華人洗籠協會創會會長）/Nancy總裁（康寶萊，贊助VIP席）/GCA Development Corp./平惠子老師（帶領「王者女神盛典」時尚走秀）/范樹國醫生（紐約州針灸師國醫堂，贊助一首歌）Amy Wang（平安國際物流公司，贊助旗袍秀和漢服表演節目及桌席）/Gary Jiang博士（贊助紅酒）/楊海燕主席（世界愛心婦女會，贊助抽獎禮物）/汪海倫小姐Helen（2024亞洲太太全球總冠軍&亞裔夫人總冠軍，黑天鵝藝術舞團，贊助舞蹈《舞影翩躚》等。

慶典門票僅$88，立刻報名！觀眾不僅可以享受精彩的演出，還能參與抽獎活動，贏取豐厚禮品。

慶典日期：2025年3月8日6PM，地點：紐約法拉盛君豪大酒樓，門票：$88（含抽獎機會），贊助合作請聯繫：9178220310。