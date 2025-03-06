我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

長老計劃/第一家(Elderplan/HomeFirst)新設法拉盛緬街社區辦公室服務更便捷

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
長老計劃/第一家新設首個法拉盛緬街社區辦公室日前隆重開張，為區內民眾提供更便捷優質綜合醫療服務。
長老計劃/第一家新設首個法拉盛緬街社區辦公室日前隆重開張，為區內民眾提供更便捷優質綜合醫療服務。

長老計劃/第一家是MJHS醫療系統的參與機構，為紐約地區長者提供量身定製超卓的Medicare聯邦醫療保險優勢計劃(Medicare Advantage)，無需每月保費。Elderplan（長老計劃）提供豐厚福利，並可自由選擇任何專科醫生或牙醫。

1907年，由紐約市布碌崙四位女士所創立的非營利醫療保健組織MJHS，核心價值是同情心、尊嚴和尊重。作為MJHS系統成員之一的長老計劃/第一家，秉持同樣精神，40年來為紐約地區長者提供量身定製的紅藍卡聯邦醫療保險優勢計畫，滿足各健康水平的紅藍卡(Medicare)以及雙重紅藍卡(Medicare)和白卡(Medicaid)受益人不斷變化的需求，為會員提供支援與指導，確保會員可以獲得高品質且負擔得起的健康護理。

Elderplan（長老計劃）是一項與Medicare聯邦醫療保險及Medicaid醫療補助簽有合約的HMO計劃，旨在為滿足享有Medicare聯邦醫療保險及Medicaid醫療補助保險的各種健康級別人士的需求，幫助人們獲得比傳統的聯邦醫療保險計劃更多的福利，以協助人們保持健康和節省開支、獨立而自在地生活。

Elderplan(長老計劃)2025年度的超卓優勢計劃新增包括各種有價值的福利，例如：

新福利---每季最高$900的非處方 (OTC) 福利，可協助支付房租/房貸、公用事業（水電煤氣）費、網際網路費、食品雜貨費、膳食費、社區乘車費和傳統 OTC 費用。

新福利---每年最高$750的彈性預付Flex卡。現在承保某些服務的共付額以及自付費用的牙科、聽力、視力和健身費用。

可自由選擇網絡內外的任何專科醫生或牙醫。

如果您是Medicare聯邦醫療保險的新參保者或同時擁有Medicare聯邦醫療保險和Medicaid醫療補助，則您可能全年都有資格參保。

欲瞭解2025年最新升級福利的更多資訊，歡迎致電Elderplan（長老計劃）福利顧問（347）668-7353預約洽詢，通曉國語及多方言，亦請親臨法拉盛緬街36-59號長老計劃/第一家辦公室諮詢了解，或瀏覽elderplanbenefits.org查看您的計劃選項。

聯邦醫療保險 福利 Medicaid

上一則

紐約生活╱漏報瞞報=定時炸彈 會計師提醒：IRS將用AI追稅

下一則

紐約客談/司法選舉 華社參與不足
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

超市誤認偷竊涉強拽搜身 7旬男骨折

超市誤認偷竊涉強拽搜身 7旬男骨折
法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫
優越健保 - 愛心村VillageCareMAX 提供聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

優越健保 - 愛心村VillageCareMAX 提供聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃
法拉盛歡迎布碌崙客人整個三月購物贏大獎

法拉盛歡迎布碌崙客人整個三月購物贏大獎

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

2025-03-02 06:18
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

消防栓前違停阻礙救火 她遭重罰4000元、收刑事傳票

2025-03-03 14:05
聯邦限期MTA終止堵車費，紐約官員稱將不理會這一命令。圖為皇后區街頭提示的曼哈頓堵車費收費標牌。(記者劉梓祁／攝影)

聯邦限期3/21前終止堵車費 MTA及紐約官員拒絕

2025-02-27 07:33

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價