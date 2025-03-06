長老計劃/第一家(Elderplan/HomeFirst)新設法拉盛緬街社區辦公室服務更便捷

長老計劃/第一家新設首個法拉盛緬街社區辦公室日前隆重開張，為區內民眾提供更便捷優質綜合醫療服務。

長老計劃/第一家是MJHS醫療系統的參與機構，為紐約地區長者提供量身定製超卓的Medicare聯邦醫療保險 優勢計劃(Medicare Advantage)，無需每月保費。Elderplan（長老計劃）提供豐厚福利 ，並可自由選擇任何專科醫生或牙醫。

1907年，由紐約市布碌崙四位女士所創立的非營利醫療保健組織MJHS，核心價值是同情心、尊嚴和尊重。作為MJHS系統成員之一的長老計劃/第一家，秉持同樣精神，40年來為紐約地區長者提供量身定製的紅藍卡聯邦醫療保險優勢計畫，滿足各健康水平的紅藍卡(Medicare)以及雙重紅藍卡(Medicare)和白卡(Medicaid )受益人不斷變化的需求，為會員提供支援與指導，確保會員可以獲得高品質且負擔得起的健康護理。

Elderplan（長老計劃）是一項與Medicare聯邦醫療保險及Medicaid醫療補助簽有合約的HMO計劃，旨在為滿足享有Medicare聯邦醫療保險及Medicaid醫療補助保險的各種健康級別人士的需求，幫助人們獲得比傳統的聯邦醫療保險計劃更多的福利，以協助人們保持健康和節省開支、獨立而自在地生活。

Elderplan(長老計劃)2025年度的超卓優勢計劃新增包括各種有價值的福利，例如：

新福利---每季最高$900的非處方 (OTC) 福利，可協助支付房租/房貸、公用事業（水電煤氣）費、網際網路費、食品雜貨費、膳食費、社區乘車費和傳統 OTC 費用。

新福利---每年最高$750的彈性預付Flex卡。現在承保某些服務的共付額以及自付費用的牙科、聽力、視力和健身費用。

可自由選擇網絡內外的任何專科醫生或牙醫。

如果您是Medicare聯邦醫療保險的新參保者或同時擁有Medicare聯邦醫療保險和Medicaid醫療補助，則您可能全年都有資格參保。

欲瞭解2025年最新升級福利的更多資訊，歡迎致電Elderplan（長老計劃）福利顧問（347）668-7353預約洽詢，通曉國語及多方言，亦請親臨法拉盛緬街36-59號長老計劃/第一家辦公室諮詢了解，或瀏覽elderplanbenefits.org查看您的計劃選項。