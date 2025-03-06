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貝賽志愷牙科診所新張提供各種牙患治療和人工植牙服務

紐約訊
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貝賽志愷牙科診所由擅長治療成人及兒童各種牙患和人工植牙的王志愷牙醫博士主理。
貝賽志愷牙科診所由擅長治療成人及兒童各種牙患和人工植牙的王志愷牙醫博士主理。

貝賽北方大道207-26號志愷牙科(GW Dental Studio)於日前新張開業，由態度謙和、豐富牙醫專科經驗的王志愷(Gordon Wang, DDS)牙醫博士主理。新診所光潔明淨，設備先進，置備高端3D X光影像掃瞄儀，可快捷準確掃瞄牙齒口腔，為病患各類牙科疾病提供更有效的精準診治。

王志愷牙醫博士畢業於紐約州水牛城大學牙醫學院(University at Buffalo School of Dental Medicine)，曾在紐約市布碌崙Maimonides醫院任牙科醫生。其後，他在法拉盛華埠牙科診所從事牙醫工作10多年，積累豐富經驗，對治療各種牙科疾病有非常深入的研究。王醫生向來待人和藹態度親切，診療仔細認真負責及醫術精湛，深得華人社區廣大病患的稱讚好評。

全新裝修，環境雅潔的志愷牙科診所，間隔作多個診療室，均配置最新牙科設備。所有該診所的醫療器具都經過嚴格消毒，防止交叉感染，保障病人及工作人員衛生安全，令病人看診更放心有保障。該診所自置高解析度3D X光影像檢測儀，能提供清晰的口腔骨骼、組織等細節影像，協助牙醫師掌握患者口腔內各項狀況，精準訂定手術計畫，總以確保患者手術安全，早日康復為終極醫療目標。

王志愷醫生擅長治療成人及兒童的各種牙患和做人工植牙。此外，王醫生對於抽神經補牙、根管治療、拔牙、牙套牙橋、隱形矯正、牙週病症、美容漂白、牙齒保健、清潔洗牙，以及為睡眠時會磨牙的患者配置製作牙套等，均有相當經驗和值得信賴。王醫生解釋，植牙就是種植缺失的牙齒，是為了恢復缺牙的功能及外觀，而不損其它牙齒及牙肉組織。針對植牙患者，王醫生採用最新式技術和3D X光影像，準確定位施行手術，效果非常好。

位處貝賽北方大道夾207街的志愷牙科診所，交通便捷停車容易。對於居住華埠、布碌崙或其他地區的朋友，可乘搭7號地鐵至法拉盛終站，在羅斯福大道近梅西百貨附近乘坐Q12公車，大約10分鐘車程即可到達207街志愷牙科。王志愷牙醫博士與其訓練有素的專業人員，為每位前去的病人提供各種牙科疾病全方位的最優質醫療服務。

志愷牙科地址： 207-26 Northern Blvd., Suite 2B, Bayside, NY 11361，預約電話: (718)885-4323，通曉國粵英語及福州話，開診時間由星期日至星期四上午九時至下午六時，星期五上午九時至下午五時，星期六下午一時至六時；診所接受大部份醫療保險，敬請瀏覽網頁：GWDentalStudio.com了解詳情。

貝賽志愷牙科診所由擅長治療成人及兒童各種牙患和人工植牙的王志愷牙醫博士主理。
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