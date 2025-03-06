貝賽志愷牙科診所新張提供各種牙患治療和人工植牙服務
貝賽北方大道207-26號志愷牙科(GW Dental Studio)於日前新張開業，由態度謙和、豐富牙醫專科經驗的王志愷(Gordon Wang, DDS)牙醫博士主理。新診所光潔明淨，設備先進，置備高端3D X光影像掃瞄儀，可快捷準確掃瞄牙齒口腔，為病患各類牙科疾病提供更有效的精準診治。
王志愷牙醫博士畢業於紐約州水牛城大學牙醫學院(University at Buffalo School of Dental Medicine)，曾在紐約市布碌崙Maimonides醫院任牙科醫生。其後，他在法拉盛和華埠牙科診所從事牙醫工作10多年，積累豐富經驗，對治療各種牙科疾病有非常深入的研究。王醫生向來待人和藹態度親切，診療仔細認真負責及醫術精湛，深得華人社區廣大病患的稱讚好評。
全新裝修，環境雅潔的志愷牙科診所，間隔作多個診療室，均配置最新牙科設備。所有該診所的醫療器具都經過嚴格消毒，防止交叉感染，保障病人及工作人員衛生安全，令病人看診更放心有保障。該診所自置高解析度3D X光影像檢測儀，能提供清晰的口腔骨骼、組織等細節影像，協助牙醫師掌握患者口腔內各項狀況，精準訂定手術計畫，總以確保患者手術安全，早日康復為終極醫療目標。
王志愷醫生擅長治療成人及兒童的各種牙患和做人工植牙。此外，王醫生對於抽神經補牙、根管治療、拔牙、牙套牙橋、隱形矯正、牙週病症、美容漂白、牙齒保健、清潔洗牙，以及為睡眠時會磨牙的患者配置製作牙套等，均有相當經驗和值得信賴。王醫生解釋，植牙就是種植缺失的牙齒，是為了恢復缺牙的功能及外觀，而不損其它牙齒及牙肉組織。針對植牙患者，王醫生採用最新式技術和3D X光影像，準確定位施行手術，效果非常好。
位處貝賽北方大道夾207街的志愷牙科診所，交通便捷停車容易。對於居住華埠、布碌崙或其他地區的朋友，可乘搭7號地鐵至法拉盛終站，在羅斯福大道近梅西百貨附近乘坐Q12公車，大約10分鐘車程即可到達207街志愷牙科。王志愷牙醫博士與其訓練有素的專業人員，為每位前去的病人提供各種牙科疾病全方位的最優質醫療服務。
志愷牙科地址： 207-26 Northern Blvd., Suite 2B, Bayside, NY 11361，預約電話: (718)885-4323，通曉國粵英語及福州話，開診時間由星期日至星期四上午九時至下午六時，星期五上午九時至下午五時，星期六下午一時至六時；診所接受大部份醫療保險，敬請瀏覽網頁：GWDentalStudio.com了解詳情。
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