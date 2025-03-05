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松柏老人大廈董事會與萬有護理公司聯合 為松柏老人大廈九十高龄長者慶生

紐約訊
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圖:松柏老人大厦董事會成員及萬有護理公司向三位百歲高龄人瑞敬贈红包及禮物。
圖:松柏老人大厦董事會成員及萬有護理公司向三位百歲高龄人瑞敬贈红包及禮物。

華埠松柏老人大廈(Even Lasting Pine HDFC)董事會，27日(星期四)為該大廈首批年屆九十高齡以上的長者慶生，得到萬有護理公司大力支持及贊助，讓每位福壽長者獲得萬有護理公司敬贈的紅包、珍貴禮物及祝壽賀卡，並祝福長者們康健平安、長命百歲。

位於巴士打街的松柏老人大廈是紐約華埠中心地區唯一的老人大廈，董事長伍文遂稱：該大廈共安置105位年屆62歲以上的長者，當中有八位超過百歲之老人瑞，而九十歲以上亦有廿餘位，由於人數眾多，將共分三次慶生，當日僅為廿餘位九十歲以上的福壽長者慶祝生日。其餘長者將另擇日舉辦慶生會。

萬有護理公司代表 Jason Chen 率領多位同仁向現場眾福壽長者祝賀慶生。陳先生稱：

萬有護理公司總部位於華埠孔子大廈，除了為合資格之長者提供護理服務外，尚可幫助長者申辨白卡糧食券、或換領手續，倘若老人家行動不便，該公司更派員提供上門服務。

在生日會上松柏老人大廈董事會及萬有護理公司同仁與福壽長者一道分享蛋糕茶點、拍照留念。萬有護理並送出多份海味冬菇、糖果茶葉、背包、麵食等精美禮品供作幸運抽獎。

圖: 參加27日首批年過九十歲以上高齡慶生的福壽長者與大廈董事會成員及萬有護理公...
圖: 參加27日首批年過九十歲以上高齡慶生的福壽長者與大廈董事會成員及萬有護理公司同仁一起合影。

華埠 糧食券 白卡

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