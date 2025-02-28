紐約雲頂賭場三月春季現金/MASERATI休旅車抽獎

三月前往紐約雲頂世界賭場每日玩樂賺取積分有機贏取瑪莎拉蒂休旅車或$1,000現金

紐約市 唯一賭場─紐約雲頂世界(Resorts World New York)，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。現正舉行春季現金及Maserati名車抽獎活動，凡三月份在任何老虎或電子賭桌玩樂將獲得一個抽獎機會、每週日賺取雙倍抽獎機會，敬請在賺取積分當天到2樓任何老虎機領取抽獎券。

紐約雲頂世界是紐約市首家、也是唯一賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。兩個賭區樓層擁有逾6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，一定能找到您最喜愛的選擇。全新尖端賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

三月春季大抽獎訂在3月29日（星期六）下午4時至8時。三月份每賺取100積分將獲得1張抽獎券！三月每週一(3/31除外)使用霓虹燈自助服務機贏取額外機會！每週日(3/30除外)賺取雙倍抽獎機會！賺取積分越多抽獎機會更多。

義大利 瑪莎拉蒂Grecale GT休旅 車專為滿足日常需求而設計，集奢華與動感性能的完美融合，提供最佳的駕駛體驗與享受。請把握在3月29日（星期六）下午4時起將所有抽獎券投入到360酒吧前的抽獎箱內，即可參加召車/現金大抽獎，有機會贏得全新瑪莎拉蒂Grecale GT休旅車或$1,000現金。

雲頂賭場全新裝潢的RW Prime頂級餐廳體驗美味佳餚，享用主廚全新中西美食菜單，無論是鮮味的中式龍蝦春捲或是各種西式優質乾熟認證黑安格斯牛肉，您一定能嚐到最喜歡的美味。品嚐精心手工調製雞尾酒配上任何餐點更是相得益彰。還有特色甜點及餐後飲品，頂級體驗不容錯過。

融合中西特色小食的美食廣場，提供各式各樣的美味選擇。好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的喇沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒味，包括越南及馬來西亞的風味美食等。

此處鄰近JFK機場的紐約市雲頂世界Hyatt Regency凱悅酒店擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住人客有賓至如歸的感覺。而別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。