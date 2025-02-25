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長島曼哈塞特蛇年春晚小提琴家Linda Li精彩獨奏《新春樂》

紐約訊
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小提琴家Linda Li在Town of North Hempstead 春晚獨奏《新春樂》和為長島曼哈塞特春晚表演《金蛇狂舞》。
小提琴家Linda Li在Town of North Hempstead 春晚獨奏《新春樂》和為長島曼哈塞特春晚表演《金蛇狂舞》。

長島小提琴家Linda Li於春節期間受邀在Town of North Hempstead一年一度的春節聯歡晚會上，為觀眾帶來了精彩的小提琴獨奏《新春樂》。她的演奏技藝精湛，旋律歡快喜慶，充分展現了新春的喜悅氛圍，現場掌聲雷動，觀眾反響熱烈。

在此之後，Linda再度受邀參加本月初的長島曼哈塞特蛇年春晚，為大家帶來了經典曲目《金蛇狂舞》。她巧妙地運用中西音樂對話的方式，將西洋小提琴的優雅與中國傳統音樂的熱烈融合在一起，生動展現了華人過春節的熱鬧氛圍。她的精彩演繹不僅帶來了視聽享受，也讓更多人感受到中華文化的獨特魅力。

Linda Li出生於中國東北，7歲便開始學習小提琴，並堅持演奏五十餘年。為了照顧外孫，她搬遷至美國，但始終未曾放下對小提琴的熱愛。她不僅堅持演奏，還致力於音樂啟蒙教育，耐心引導孩子們發現小提琴的樂趣，讓音樂成為他們成長中的美好陪伴。Linda用琴聲連接文化，用音樂傳遞情感，讓更多人感受到小提琴的魅力。

Linda Li 聯繫方式：[email protected]

小紅書：紐約長島小提琴Linda

小提琴家Linda Li在Town of North Hempstead 春晚獨...
小提琴家Linda Li在Town of North Hempstead 春晚獨奏《新春樂》和為長島曼哈塞特春晚表演《金蛇狂舞》。

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