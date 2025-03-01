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法拉盛歡迎布碌崙客人整個三月購物贏大獎

紐約訊
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法拉盛亞裔消費體驗上可謂領先美國許多地區，居住在布碌崙的華裔民眾，許多都有到法拉盛購物及用餐的體驗。最新一個吸引大家去法拉盛消費的理由：整個三月，法拉盛商改區(Flushing BID)推出「購物有獎」活動(Shop and Win)，大家只要將當地購物收據用信息傳上，收據變抽獎券！抽出10名幸運兒每人可得$500美元現金獎，總獎金$5000!

法拉盛是紐約市的熱門商圈，特別是適合亞裔的消費方面。除了隨處可見的正宗亞洲美食和眾多特色餐館外，還有大小購物商場、近千家零售業、超市、食品店。據法拉盛商改區統計，法拉盛有大小商場16個，大型的有Skyview Mall, Tangram，New World Mall, 規模小一點的 7 Train Mall, Red Sun City Shopping Mall, Busy Mall, Don Dae Mun Mall, Golden Mall, Windsor Mall, Landmark Business Center, Foodie Town Flushing, Arcadia Mall, One Fulton Square, Queens Crossing, Fortune Plaza, Landmark Quest Mall等等，以及在主要大街上的數以百計零售店。這些零售商店包括時尚服飾商店、精品店、首飾珠寶店、3C店、美國傳統連鎖賣場等等。不僅有眾多商家雲集和選擇，同時也為消費者提供了便捷優惠的一站式購物體驗。衣食住行，法拉盛皆能滿足，法拉盛商改區歡迎鄰近各地的朋友，前去來體驗並消費。

「購物有獎」活動參與門檻低，只需購物滿$10即可參加一次，每人參加次數不限。需在法拉盛郵區11354, 11355內的各種購物（包括超市、雜貨店），但不包括餐飲食物與飲品的消費。必須年滿18歲或以上，收據日期必須是3/1/2025-3/31/2025之間。有興趣參加的人士，可在4/1/2025之前，將收據圖片發至法拉盛商改區BID的熱線電話：347-603-3633。

10名獲獎者將被隨機抽取，電話通知獲獎，並於2025年4月9日之前在www.flushingbid.com和Instagram上公佈，獲獎者必須親自前往領取獎金。

法拉盛 商改區 亞裔

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